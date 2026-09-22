أفضل وأرخص خمسة أجهزة لابتوب للدراسة والألعاب لعام 2026

كشفت تقارير تقنية متخصصة ومصنفة لأسواق العتاد لعام 2026، عن قائمة تضم أفضل وأرخص خمسة أجهزة حواسيب محمولة تجمع بين متطلبات الدراسة اليومية وتشغيل الألعاب الإلكترونية الحديثة، مستهدفة فئة الطلاب والمستخدمين الباحثين عن موازنة دقيقة بين الأسعار الاقتصادية والأداء المتقدم.

طراز Lenovo LOQ 15

واشارات التقارير التقنية، إلى ان تدر جهاز "لينوفو إل أو كيو 15" (Lenovo LOQ 15) يتصدر قائمة الخيارات الاقتصادية لعام 2026، حيث يدمج معالجات إنتل من الجيل الرابع عشر وسلسلة AMD Ryzen 7000، مدعوماً ببطاقة الرسوميات المخصصة Nvidia GeForce RTX 4050.

وأوضحت التفاصيل الفنية أن الجهاز يضم شاشة قياس 15.6 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز ودقة FHD، مما يجعله ملائماً لتشغيل البرامج الهندسية وتحرير المستندات، إلى جانب تقديم معدل إطارات سلس في الألعاب التنافسية بسعر اقتصادي يبدأ من 750 دولاراً.

حاسوب Acer Nitro V 15

وأفادت التقارير بأن حاسوب "إيسر نيترو في 15" (Acer Nitro V 15) حافظ على موقعه ضمن أفضل البدائل منخفضة التكلفة، عبر توفير بطاقات RTX 4050 وRTX 3050 مع شاشة سريعة الاستجابة قياس 15.6 بوصة بتردد 144 هرتز وتغطية لونية مناسبة للتصميم الخفيف.

وذكرت المراجعات الفنية أن الجهاز يعتمد على وحدة تخزين سريعة من نوع PCIe Gen 4 SSD بسعة 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية DDR5 قابلة للترقية، فضلاً عن منظومة تبريد بمروحتين تضمن استقرار درجات الحرارة أثناء جلسات المذاكرة الممتدة أو تشغيل الألعاب.

حاسوب HP Victus 15

وأشار التقرير التقني إلى أن جهاز "إتش بي فيكتوس 15" (HP Victus 15) يمثل أحد أبرز الخيارات الهجينة، حيث يتميز بتصميم خارجي أنيق وهادئ يناسب قاعات المحاضرات والمكاتب الدراسية دون المظهر الصاخب المعتاد لأجهزة الألعاب.

ويأتي الحاسوب مزوداً بمعالجات Core i5 وRyzen 5 الحديثة وبطاقة رسوميات تصل إلى RTX 4050، مع بطارية تدعم الشحن السريع لتوفير ما يصل إلى 50% من السعة خلال 30 دقيقة، مما يسهل استخدامه أثناء التنقل بين الفصول الدراسية.

جهاز ASUS TUF Gaming A15

وأوضحت البيانات أن طراز "أسوس تاف جيمينج إيه 15" (ASUS TUF Gaming A15) حجز مكانه كأقوى جهاز اقتصادي من حيث التحمل الهيكلي، بفضل حصوله على شهادة المتانة العسكرية MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات والاهتزازات والحرارة.

ودعمت أسوس هذا الطراز بمعالج Ryzen 7 وبطارية ضخمة بسعة 90 واط/ساعة توفر فترات تشغيل طويلة لتصفح الإنترنت وكتابة الأبحاث الأكاديمية، إلى جانب دعمه لتقنية MUX Switch لتبديل الرسوميات وتحقيق أقصى استفادة من أداء البطاقة المنفصلة.

لابتوب MSI Thin 15 والخيار الأخف وزناً للتنقل

واختتمت التقارير القائمة بحاسوب "إم إس آي ثين 15" (MSI Thin 15)، الذي ركز على تحقيق أقل وزن ممكن بداخل هذه الفئة بوزن يقارب 1.86 كيلوجرام، لتسهيل حمله في الحقائب المدرسية والجامعية يومياً.

ويعتمد الجهاز على معالجات إنتل وبطاقات الرسوميات المدمجة والمنفصلة لتقديم أداء مستقر في الألعاب الجماعية عبر الإنترنت مثل EA Sports FC وValorant، مع الحفاظ على سعر منافس يقل عن سقف 700 دولار بداخل العروض الترويجية.