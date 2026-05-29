أيسر تكشف رسمياً عن سلسلة الحواسيب الرائدة Swift Air 14 وAspire 18 وNitro 16

أعلنت شركة "أيسر" (Acer) العالمية الرائدة عن إطلاق جيلها الأحدث والأقوى من أجهزة الحاسوب المحمول، ضمن مشاركتها في فعاليات معرض "كومتكس" (Computex) التقني الدولي.

وسلط تقرير نشره موقع "The Verge" المتخصص الضوء على المواصفات والأسعار الرسمية للثلاثية المنتظرة "Swift Air 14" و"Aspire 18" و"Nitro 16"، والتي تراهن بها الشركة على تلبية تطلعات المحترفين والطلاب وعشاق الألعاب لعام 2026.

حاسوب Swift Air 14 يدمج خفة الوزن مع شاشة مذهلة

تستهدف أيسر من خلال جهاز "Swift Air 14" تقديم المفهوم الأحدث للحواسب فائقة النحافة الموجهة لرجال الأعمال وصناع المحتوى.

ويتميز المحمول بهيكل مصنوع من سبائك المغنيسيوم والألومنيوم لتقليل الوزن الإجمالي بشكل ملحوظ، بالتكامل مع شاشة متطورة من نوع "OLED" تقدم دقة ألوان بالغة النقاء ومعدلات تحديث سريعة ما يضمن أداءً بصرياً مريحاً للعين أثناء ساعات العمل الطويلة أو معالجة الفيديوهات عبر البرمجيات السحابية.

جهاز Aspire 18 يمنح الطلاب والموظفين إنتاجية اقتصادية

يمنح حاسوب "Aspire 18" مساحة عرض سينمائية ضخمة تخدم قطاعاً عريضاً من الطلاب والموظفين في مصر والعالم العربي.

وحرص مهندسو أيسر على تزويد هذا الطراز بأحدث معالجات شركة كوالكوم وإنتل المصممة بتكنولوجيا موفرة للاستهلاك الكيميائي للبطارية، مما يتيح تشغيل البرامج المكتبية المتعددة بسلاسة مطلقة طوال اليوم، مع تقديم خطة تسعيرية متوازنة تجعله الخيار الأفضل من حيث القيمة مقابل السعر.

وحش الألعاب Nitro 16 يقدم معالجة جرافيك خارقة

تتكامل القوة العتادية للشركة في وحش الألعاب والمونتاج "Nitro 16" المعاد هندسته بالكامل لعام 2026.

ويعتمد الحاسوب في قوته التشغيلية على كروت شاشة متطورة من فئة "Nvidia RTX" تدعم ميزات تتبع الأشعة اللحظي، مدعومة بمنظومة تبريد هوائي ذكية تعتمد على مراوح ثنائية ومسارات نحاسية ضخمة لتشتيت الحرارة بفاعلية، ومنع حدوث أي بطء أو تذبذب في الإطارات أثناء معالجة رسوميات الألعاب التنافسية الثقيلة.

يبرهن الكشف الرسمي عن عائلة حواسب أيسر الجديدة على أن المنافسة في سوق الكمبيوتر المحمول بدأت تتجه نحو التخصيص الكامل وموازنة هندسة الأداء مع كفاءة الطاقة؛ ومع بدء الطرح التجاري لهذه الأجهزة لعام 2026.

وستشتعل حدة المنافسة التكنولوجية في الأسواق العربية والمحلية، لتظل الإنتاجية العالية والحلول العتادية المبتكرة هما المحرك الفعلي لشغف المستهلك المعاصر.