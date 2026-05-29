وفاة طفلة أثناء لهوها وسقوطها من أعلى مرجيحة ملاهِ بالمحلة

شهدت قرية محلة ابوعلي بمركز المحلة في محافظة الغربية منذ قليل واقعة وفاة طفلة صغيرة أثناء لهوها وسقوطها من أعلي مرجيحه ملاه باحدى الحدائق وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفاة طفلة صغيرة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة ملك هاني القرمة 13 سنة عقب سقوطها من أعلي مرجيحه أثناء لهوها بملاهي بقرية محلة أبوعلي بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وأفاد شهود عيان أن الطفلة الصغيرة سقطت من أعلي المريحة أثتاء لهوها في ثالث أيام إجازة عيد الأضحى .

رحيل مفاجئ



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.