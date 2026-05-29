تواصلوا معنا فورا.. القومي للإعاقة يحذر من الصفحات الوهمية والمعلومات المضللة

نشر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، إنفوجرافاً توعوياً، بعنوان: “ماذا تعرف عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؟!”، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي يقوم به المجلس، وحرصه المستمر على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز المعرفة بدور المجلس واختصاصاته

وأوضح المجلس من خلال الإنفوجراف، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا، وتعزيزها وتنميتها والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية.

وأشار المجلس إلى أن القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم (11) لسنة 2019، حددا المهام والاختصاصات التي يقوم بها المجلس لتحقيق أهدافه، ومن أبرزها: اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتمكينهم، والمساهمة في وضع ورسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية للنهوض بهم، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أوضح المجلس دوره في تلقي الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات والوزارات التنفيذية والخدمية، فضلاً عن عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية بهدف نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وأكد المجلس أنه ليس جهة مقدمة للخدمات، وإنما جهة تنسيقية تعمل مع الجهات والوزارات التنفيذية والخدمية، وتمثل صوت أكثر من 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة في الدولة المصرية.

وأهاب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع المواطنين عدم الانسياق وراء الصفحات غير الرسمية والمجهولة وصفحات الأفراد والمجموعات التي تروج للأكاذيب أو المعلومات المضللة تحت مسمى تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، فإنه يؤكد أهمية التواصل من خلال الصفحة الرسمية للمجلس، أو عبر الخط الساخن 16736، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.