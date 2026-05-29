الأوقاف: صرف 2.6 مليون جنيه في مجالات الدعم والاستحقاقات في مايو 2026

واصلت الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بوزارة الأوقاف تنفيذ الأعمال المالية والإدارية المرتبطة بخدمة المستحقين وصرف الإعانات والاستحقاقات، في الفترة من الخميس ٢٠٢٦/٥/١ إلى السبت ٢٠٢٦/٥/٣١، في إطار العمل على تيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري.

صرف 2.6 مليون جنيه في مجالات الدعم والاستحقاقات في مايو 2026

وشملت الإنجازات صرف نفقات وإعانات بقيمة ١٤١٥٤٠٠ جنيه، وإنهاء إجراءات توكيلات بقيمة ٢٥٠٣٥٠ جنيهًا، وصرف استحقاقات جمعيات بقيمة ٩٩٦٢٣٩ جنيهًا، إلى جانب صرف استحقاقات أهلية بقيمة ١٣٤١٦ جنيهًا.

وبلغ إجمالي ما تم صرفه وتنفيذه خلال الفترة المشار إليها ٢٦٧٥٤٠٥ جنيهات، أي مليونين وستمائة وخمسة وسبعين ألفًا وأربعمائة وخمسة جنيهات، بما يعكس انتظام العمل بالإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على الوفاء بالالتزامات المالية المقررة وفق الضوابط المنظمة، واستمرار تقديم الخدمات المالية للمستحقين بكفاءة وانتظام وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.