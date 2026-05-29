ديني

الأوقاف: واذكروا الله في أيام معدودات.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

موضوع خطبة الجمعة اليوم
موضوع خطبة الجمعة اليوم
عبد الرحمن محمد

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم ، بعنوان: «واذكروا الله في أيام معدودات».

وأشارت وزارة الأوقاف في بيانها، إلى أن هدف موضوع خطبة الجمعة والمراد توصيله هو بيان أن أيام التشريق مواسم عظيمة، شرعت لإحياء ذكر الله تعالى وتعظيمه وشكره، لافتة إلى أن الخطبة الثانية ستكون بعنوان «الترابط الأسري».

وإليكم في السطور التالية نص خطبة الجمعة ..

واذكروا الله في أيام معدودات

الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد: توعية المسلمين بأن الذكر هو روح العبادات والمقصد الأعظم في أيام التشريق وشعائر الحج، وبيان فضل الأيام المعدودات وضرورة اغتنامها بالتكبير والتهليل والدعاء والطاعات، مع ترسيخ معاني الترابط المجتمعي والتكافل الإنساني وصلة الأرحام، وربط نعم الله تعالى بشكره ودوام ذكره وتعظيمه، حتى تسود المودة والرحمة والتآلف بين الناس.

الخطبة الثانية بعنوان: (الترابط الأسري).

العناصر:

أسرار التجلي الأسمى لعبادة الذكر في الحج وأيام التشريق.

فضل الأيام المعدودات واغتنامها بالطاعة والتكبير والدعاء.

صور الذكر المشروع في أيام التشريق وأثره في تعظيم الشعائر.

الترابط المجتمعي في مواسم الطاعات سبيل لنيل رضا الله وتعزيز الأخوة الإنسانية.

صلة الأرحام والترابط الأسري من أعظم أسباب البركة والسعادة في الدنيا والآخرة.

الأدلة من القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾.

قوله تعالى: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾.

قوله تعالى: ﴿والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما﴾.

قوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون﴾.

قوله تعالى: ﴿فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا﴾.

الأدلة من السنة النبوية:

حديث: «الحج العج والثج».

حديث: «​أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله».

حديث: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم».

حديث: «​خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».

