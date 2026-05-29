تاريخ مواجهات آرسنال وباريس سان جيرمان قبل نهائي دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية والعالمية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء غد السبت، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب "بوشكاش أرينا"، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية بطل القارة الأوروبية.

ويدخل الفريقان المواجهة بطموحات كبيرة لحصد اللقب الأغلى على مستوى الأندية الأوروبية، خاصة في ظل التقارب الواضح في نتائج المواجهات السابقة بينهما.

وشهد تاريخ لقاءات أرسنال وباريس سان جيرمان تكافؤًا كبيرًا، بعدما تواجه الفريقان في 7 مباريات سابقة بمختلف البطولات الأوروبية، حيث حقق كل فريق الفوز في مباراتين، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وكانت أولى المواجهات بين الناديين في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1993-1994، ونجح أرسنال وقتها في تحقيق الفوز بمباراة والتعادل في الأخرى، قبل أن يتوج لاحقًا باللقب على حساب بارما الإيطالي.

كما التقى الفريقان في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017، وانتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل بين الفريقين.

وفي النسخة الماضية من دوري الأبطال، تواجه الفريقان في ثلاث مباريات، حيث فاز أرسنال في لقاء مرحلة الدوري بهدفين دون رد، قبل أن ينجح باريس سان جيرمان في التفوق خلال مواجهتي نصف النهائي ذهابًا وإيابًا، ليواصل مشواره نحو التتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخه على حساب إنتر ميلان.