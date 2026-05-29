الفئران تغزو إسرائيل.. رعب بين سكان حيفا واتهامات للاحتلال بالعجز والإهمال

تشهد أحياء هدار ووسط مدينة حيفا بإسرائيل حالة من القلق المتزايد بعد انتشار واسع للفئران والحشرات، في ظل شكاوى السكان من تراجع جهود المكافحة وتأخر الاستجابة للبلاغات.

وأفاد مسئولون في البلدية بوجود صعوبات تشغيلية ونقص في بعض المواد والمعدات اللازمة لمكافحة الآفات، فيما نفت البلدية وجود أي أزمة في الميزانية مؤكدة أن المشكلة تمت معالجتها.

وقال سكان المنطقة إن الظاهرة تحولت إلى مصدر إزعاج وخوف يومي، مشيرين إلى مشاهدة فئران بأحجام كبيرة في الشوارع ومداخل المباني والحدائق العامة.

وأعرب أصحاب المحال التجارية والمقاهي عن استيائهم من تأثير انتشار القوارض على حركة الزبائن وأعمالهم، مؤكدين أن بعض الشركات الخاصة لمكافحة الآفات أبلغتهم بأن الحل يتطلب معالجة شاملة لشبكات الصرف والمناطق العامة من قبل البلدية.

وتزايدت مطالب السكان للسلطات المحلية بالتدخل السريع لاحتواء الأزمة، محذرين من تداعياتها الصحية والبيئية، خاصة في المناطق السكنية وأماكن لعب الأطفال.

في المقابل، أكدت بلدية حيفا أنها ستكثف عمليات المكافحة خلال الأيام المقبلة، وستنشر مصائد إضافية في المناطق المتضررة، مشددة على عدم وجود أي عوائق مالية تحول دون تنفيذ الإجراءات المطلوبة.