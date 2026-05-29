الأمم المتحدة تدرج إسرائيل وروسيا على قائمتها السوداء للعنف المرتبط بالنزاعات

أدرجت الأمم المتحدة قوات الأمن التابعة لإسرائيل وروسيا على قائمتها السوداء الخاصة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وفقاً لما ورد في تقريرها السنوي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وأوضح التقرير أن المنظمة الدولية ما زالت توثق حوادث وأنماطاً من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في كل من أوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي رد فعل غاضب، أعلنت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة وقف اتصالاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، متهمة إياه بقيادة "حملة سياسية" ضد إسرائيل.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن بلاده قررت تعليق تعاملها مع جوتيريش احتجاجاً على إدراج مؤسسات أمنية إسرائيلية ضمن القائمة الأممية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة لا تزال منفتحة على الحوار والتواصل مع إسرائيل رغم الخلافات القائمة.