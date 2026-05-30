جيمي كاراجر يعلّق على إقالة آرني سلوت من تدريب ليفربول

أثار أسطورة ليفربول السابق جدلًا واسعًا بتصريحات ناريــــــة حول قرار الإقالة، معتبرًا أنه واحد من أكبر الأخطاء في تاريخ النادي خلال السنوات الأخيــــــرة.

"إقالة آرني سلوت عارٌ مطلق، وأحد أكبر الأخطاء التي ارتكبها ليفربول منذ سنوات… مدرب حقق نجاحًا وتحمل ضغطًا كبيــــــرًا بعد كلوب، وكان يستحق دعـــمًا أكثـــــر بكثير مما حصل عليه."

وأضاف كاراجر أن غرفة الملابس لها تأثير كبيــــــر جدًا في مثل هذه القرارات الحاسمة.

"عندما يكون لديك لاعبين بنفـــــوذ مثل ، فإن آرائهم يكون لها وزن كبيـــــر جدًا… سواء اعترف الناس بذلك أم لا، هذه القرارات لا تُتخذ بمعزل عن غرفة الملابس."

وتابع بتحذير واضح لإدارة النادي

قد يظن ليفربول أنهم حلّوا مشكلــــــة اليوم… لكنني أعتقد أنهم خلقوا مشكلــــــة أكبر بكثيــــــر."

كما رشّح اسم المدرب الإيطالي كخيار قادم، مؤكدًا أنه مدرب لديه شخصية قويــــــة وخبرة في صناعة البطولات.