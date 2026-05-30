الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

السياحة والآثار : مصر تحصد للمرة الأولى جائزة لبيّتُم الفضية بموسم الحج 2026

محمد الاسكندرانى

حصد مكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية، لأول مرة، جائزة "لبيّتُم الفضية" للتميز في خدمة ضيوف الرحمن في دورتها الخامسة عن موسم حج 1447هـ، ضمن فئة مكاتب شئون الحج، والتي تمنحها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وذلك تقديراً لما قدمته البعثة الرسمية المصرية بشقيها الثلاثة السياحي والقرعة والجمعيات الأهلية، من والتي تمنحها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية خدمات متميزة أسهمت في تيسير أداء المناسك وإثراء تجربة الحجاج، وبما يحقق أعلى مستويات الجودة والرضا.

وقد تم إطلاق جائزة "لبّيتم" للتميز في خدمات ضيوف الرحمن بهدف نشر مفهوم التنافسية بين مقدمي الخدمات للتطلع إلى التميز في تقديم خدماتهم لخلق رحلة روحانية تفوق تطلعاتهم. وتُشّجع الجائزة كافة مقدمي الخدمات للارتقاء بمستوى جودة أداء الخدمة برحلة ضيف الرحمن سعياً لرفع نسبة رضاه وتعزيز تجربته وجعلها فريدة من نوعها، وذلك من خلال تقييم مقدمي الخدمات بمعايير ومواصفات محددة من أهمها جعل ضيف الرحمن محور أعمالها، وتحقيق التميز في العمل المؤسسي والتكاملي مع الشركاء الحكوميين، والارتقاء بمنظومة القطاع الخاص والثالث، وقياس رضا ضيف الرحمن، وقياس جودة أداء الخدمات، والامتثال والالتزام.

وقد استوفت جمهورية مصر العربية جميع عناصر التقييم التي اعتمدتها لجنة جائزة "لبيّتُم" ضمن فئة مكاتب شئون الحج، وفقاً للمعايير والمؤشرات المعتمدة لقياس جودة الخدمات وكفاءة الأداء المقدم لضيوف الرحمن، مما جعلها تحصد جائزة "لبيّتُم الفضية".

ومن جانبه، أعرب شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن تقديره لحصول مصر لأول مرة على هذه الجائزة وخاصة وأن حجاج السياحة يمثلون نحو 52% من إجمالي الحجاج المصريين، بما يؤكد على الدور المحوري للقطاع السياحي في خدمة الحجاج المصريين، ويعكس حجم الجهود المبذولة في تنظيم الحج السياحي وتقديم خدمات متكاملة ترتقي إلى تطلعات الحجاج.

وأضاف أن هذا الانجاز يعكس تقدماً ملحوظاً في جودة الخدمات وكفاءة تنظيم موسم الحج على مستوي الدولة المصرية ببعثاته الثلاثة: السياحي والقرعة والجمعيات الأهلية، كما يعكس أيضاً ثمرة التعاون المستمر والمتكامل بين كافة الجهات المنظمة للحج في مصر وفي مقدمتها وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة والآثار، وبالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، بما أسهم في خروج موسم الحج بصورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، على أن الجائزة تُعد شهادة على تميز الخدمات المصرية المقدمة للحجاج المصريين، وتعكس كفاءة منظومة العمل الميداني والإداري، بما يضمن تقديم أرقى مستويات الخدمة للحجاج خلال مختلف مراحل الرحلة.

وأشارت إلى حرص الوزارة، بتوجيهات السيد الوزير، على الاستعداد المبكر لموسم الحج هذا العام قبل انطلاقه بنحو 9 أشهر، من خلال وضع الخطط التنظيمية والمتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل التشغيلية، ومواصلة تطوير منظومة الحج السياح، بما أسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج السياحة.

كما ثمنت على التعاون المثمر والفعَال بين الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وشركات السياحة المنفذة لبرامج الحج هذا الموسم، مشيدة بروح التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، ومعربة عن خالص تقديرها إلى اللواء أحمد عيدة مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج ورئيس بعثة الحج الرسمية، لما بذله من جهود مشهودة في قيادة البعثة وتنسيق العمل بين كافة الجهات المعنية، بما أسهم في إنجاح الموسم وتيسير أداء الحجاج المصريين لمناسكهم في يسر وطمأنينة.

وأكدت أن هذا الإنجاز هو ثمرة للتكامل والتنسيق المشترك تحت مظلة اللجنة الوزارية للحج، وبالتعاون مع مختلف الجهات المصرية والسعودية المعنية بالموسم، وتقديراً للدعم المتواصل والمتابعة الميدانية الدقيقة التي شهدتها مراحل الموسم.

جديرٌ بالذكر أن جائزة "لبيّتُم" لتميز في خدمة ضيوف الرحمن تقدمها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وتهدف إلى نشر مفهوم التنافسية بين مقدمي الخدمات والارتقاء بجودة الأداء بما يعزز تجربة ضيف الرحمن، حيث تضم الجائزة اثنتي عشرة فئة من بينها فئة مكاتب شؤون الحج، وتأتي في دورتها الخامسة لعام 2026.

وتواصل وزارة السياحة والآثار جهودها الحثيثة وحرصها على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطوير منظومة خدمات الحج السياحي بما يليق بضيوف الرحمن.
 

