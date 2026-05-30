الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

محمد يحيي

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه في منتصف تعاملات مساء اليوم السبت 30-5-2026 والمحدد اليوم الرابع من عيد الأضحي المبارك.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي؛ استقرارا في تعاملات اليوم داخل السوق الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.91 جنيه للشراء و 13.95 جنيه للبيع.

أقل سعر ريال

بلغ أقل سعر ريال سعودي 13.47 جنيه للشراء و 13.95 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

وسجل ثاني أقل سعر ريال سعودي 13.57 جنيه للشراء و 13.95 جنيه للبيع في بنوك العقاري المصري العربي أبوظبي التجاري.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 13.47 و 13.79 جنيه للشراء و13.96 و 13.93 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، العربي الافريقي الدولي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني،سايب".

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 13.82 و 13.86 جنيه للشراء و 13.94 و13.95 للبيع في بنوك " الاسكندرية، أبوظبي الأول، ميد بنم، فيصل الاسلامي، كريدي أجريكول، قناة السويس".

وصل متوسط سعر الريال السعودي في أغلب البنوك نحو 13.87 و 13.9 جنيه للشراء و 13.94 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، البركة، التجاري الدولي CIB،التعمير والاسكان، المصري الخليجي".

سجل أعلي سعر ريال سعودي أمام الجنيه 13.93 جنيه للشراء و 3.96 جنيه للبيع في مصر أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر ريال سعودي 13.91 جنيه للشراء و 13.95 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي،نكست،HSBC، بيت التمويل الكويتي".

سعر الريال السعودي أعلي سعر ريال سعودي اقل سعر ريال السعودي اخبار مصر مال واعمال سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي في البنك المركزي

