وزارة الداخلية تكشف حقيقة أكاذيب سيدة بقيام الأجهزة الأمنية بتلفيق القضايا لنجليها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة أكاذيب تضمنها مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا ادعاء القائمة على النشر قيام الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بتلفيق القضايا لنجليها.

وبالفحص؛ تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 23 مايو الجاري تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بحدوث مشاجرة داخل إحدى الشقق السكنية، بين طرف أول (موظف "مصاب بجرح في العين")، وطرف ثانٍ: (القائمة على النشر- زوج شقيقتها- نجليها- صديقهما)؛ لخلافات بينهما حول عقد إيجار شقة "تنازل أحد الأشخاص للطرف الأول عنها"؛ فقاموا على إثر ذلك بالتعدي على بعضهما بالضرب، مما أدى لحدوث إصابة الطرف الأول المشار إليها لذات الخلافات، وأمكن ضبط المشكو في حقهما في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وأوضحت أنه بتاريخ 25 مايو الجاري، تبلغ من المتنازل للطرف الأول عن عقد الشقة المنوه عنه، بتضرره من نجلي الشاكية، وصديقهما، وزوج شقيقة الشاكية؛ لقيامهم بكسر باب الشقة والاستيلاء على محتوياتها، والتعدي عليه بالسب والتهديد بالإيذاء.

واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وحيال القائمة على النشر، وتولت النيابة العامة التحقيق.