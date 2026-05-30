غارات إسرائيلية متفرقة تستهدف بلدات في الجنوب اللبناني ومنطقة جزين

شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم سلسلة غارات استهدفت عدداً من البلدات الجنوبية في لبنان، حيث أغار على بلدة أنصارية في قضاء الزهراني، كما استهدف بلدتي تولين وبلاط بغارتين منفصلتين، وسط استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

وفي منطقة جزين، نفّذ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة المحمودية قرب بلدة العيشية، فيما استهدفت غارة أخرى بلدة كفرحمام في قضاء حاصبيا.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل.

وبالتزامن، استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة مزرعة مشرف في قضاء صور، فيما نفذت مسيّرة أخرى غارة على بلدة برج قلاوية في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى حالة من التوتر والترقب في المناطق المستهدفة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.