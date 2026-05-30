تايلاند تنفي الأنباء المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس إيبولا

أكدت الحكومة التايلاندية، اليوم السبت، عدم دخول أي حالات مصابة بفيروس "إيبولا" إلى البلاد، نافية بذلك التقارير المنتشرة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي زعمت وصول الفيروس إلى تايلاند.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة، بلويتالاي لاكساميسانجتشان، أن هذه المزاعم صُنفت كأكثر الأخبار المضللة انتشارا، وذلك وفقا لأحدث مراجعة أجراها "المركز التايلاندي لمكافحة الأخبار الزائفة".

وكانت التقارير المتداولة قد أشارت إلى أن الحالة تتعلق بامرأة وصلت إلى تايلاند، يوم الخميس الماضي، قادمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تشهد تفشيا للفيروس حاليا.

ووأوضحت المتحدثة أنه فور وصول المسافرة، قامت إدارة مكافحة الأمراض بنقلها إلى معهد "بامراسنارادورا" للأمراض المعدية، وذلك تماشيا مع البروتوكولات القياسية المتبعة للسيطرة على الأمراض.

وأضافت أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية والتقييم الصحي اللازم، تبين للسلطات أن المسافرة ليس لديها أي تاريخ لمخالطة المرض، كما أنها كانت قد حجزت بالفعل تذكرة طيران للعودة إلى موطنها.

وفي سياق متصل، أشارت بيانات المراقبة والترصد الصحي إلى أن جميع المسافرين الذين دخلوا تايلاند من المناطق المتأثرة بالفيروس في الفترة ما بين 21 و25 مايو 2026، والبالغ عددهم 53 مسافرا، لم تظهر على أي منهم الأعراض أو المعايير التي تتطلب إدراجهم كحالات مشتبه في إصابتها بفيروس إيبولا.