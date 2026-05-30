مقترح برلماني بتصدير الكلاب الضالة.. ونواب: يقلل أعدادها ويحقق استفادة اقتصادية

سحر عتمان تقترح تجميع أعداد من الكلاب في حديقة حيوان في أكثر من مكان

وكيل زراعة النواب يقترح توفير أماكن إيواء للكلاب الضالة في كل محافظة

داليا الأتربي: مقترح تصدير الكلاب الضالة حل خارج الصندوق بشرط عدم الإخلال بالنظام البيئي



أثار مقترح النائبة سحر عتمان بشان تصدير الكلاب الضالة إلى الخارج بدلا من إعدامهم الجدل ، حيث أكد البعض أنه لابد من دراسة المقترح ، وأكد البعض الآخر أنه حل خارج الصندوق بشرط عدم الإخلال بالنظام البيئي.

وقالت سحر عتمان ، أنها ستتقدم باقتراح برغبة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة والصحة و الداخلية و الاستثمار بشأن البدائل المتاحة عن قتل الكلاب من خلال تصديرها إلى الخارج.

وأشارت عتمان في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أنه عندما يكون لدينا منتج حيوي أيا كان وهناك زيادة ووفرة فيه فبدلا من محاربته من خلال إعدام الكلاب عن طريق وزارة الزراعة أو الصحة للتخلص منها وفصل الذكور عن الأناث ، مما يكلفنا تكلفة كبيرة ، فمن الممكن أن نحصر عدد هذه الكلاب للاستفادة منها من خلال استثمارها ، بحيث نستتمر ما كل نملكه عن طريق تصديرها للدول التي تحتاج إليها.

وأكدت عضو مجلس النواب أنه من الممكن أن نصدر أعداد من هذه الكلاب إلى الصين ، بدلا من إعدامهم ، مما سيدر علينا أموال طائلة تقدر بالملايين من خلال تصديرهم إلى الخارج.

وأوضحت أنه لابد أن نحدد حينما نحصر أعداد الكلاب لتصديرهم إلى الخارج ماهي قيمة بيعهم إلى الخارج وتكلفة نقلهم إلى الخارج ستكون على من.

وقالت إن هناك عددا من البدائل الآخرى المقترحة بالنسبة لها وهي أنه من الممكن تجميع أعداد من هذه الكلاب في أكثر من مكان من خلال حديقة حيوان ، بمساحات واسعة يتم فصل الذكور عن الإناث ، ويتم إجراء الكشف البيطري عليهم ثم ستم استثمارهم من خلال تصديرهم إلى الخارج.

وقال فريد واصل ، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، إن مقترح النائبة سحر عتمان بشأن تصدير الكلاب الضالة إلى الخارج لابد أن يتم دراسته.

وأكد واصل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كل الحلول لأزمة الكلاب الصالة طرحت من جانب الدولة في وسائل الإعلام من خلال توفير أماكن إيواء لهذه الكلاب في كل محافظة وتعقيمهم والاهتمام بالمأكل والمشرب الخاص بهم ، وتأمين هذه المسألة.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن ظاهرة الكلاب الضالة تمثل خطورة على المواطن تخطت الحدود ، مؤكدا أنه يؤيد مقترحات الدولة للتصدي للكلاب الضالة من خلال توفير أماكن إيواء لهذه الكلاب في كل محافظة وتعقيمهم والاهتمام بالمأكل والمشرب الخاص بهم.

وأكد أنن في أننا في حاجة إلى المشاركة المجتمعية للتصدي لظاهرة الكلاب الضالة من خلال توفير المأكل والمشرب خاصة للكلاب التي تعاني من سعار ، مطالبا الدولة بضرورة أن تتخذ بشكل عاجل خطوات سريعة للتصدي لظاهرة الكلاب الضالة.

وأيّدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، المقترحات المطروحة للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة ، وفي مقدمتها مقترح تصدير أعداد منها إلى الدول التي تحتاج إليها، باعتباره أحد الحلول غير التقليدية التي تستحق الدراسة في إطار البحث عن آليات فعالة لمعالجة هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وقالت الأتربي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن أزمة الكلاب الضالة تمثل تحديًا حقيقيًا في عدد من المحافظات، خاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين وتزايد شكاوى الأهالي، الأمر الذي يستدعي البحث عن حلول عملية ومتوازنة تراعي اعتبارات الأمن والسلامة العامة، وفي الوقت نفسه تحافظ على التوازن البيئي وحقوق الحيوان.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن مقترح تصدير الكلاب الضالة يُعد حلًا “خارج الصندوق”، ويمكن أن يسهم في تخفيف أعدادها بصورة منظمة، مع تحقيق استفادة اقتصادية للدولة، إذا ما تم تطبيقه وفق ضوابط علمية وقانونية واضحة، وبما يضمن عدم الإخلال بالنسب الطبيعية للكلاب داخل البيئة.

وأكدت الأتربي أن التعامل مع هذه الأزمة يجب أن يكون من خلال رؤية متكاملة تشمل التوسع في برامج التعقيم والتطعيم والإيواء، إلى جانب دراسة البدائل المختلفة المطروحة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا الملف، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على البيئة.

وشددت على أهمية أن تستند أي قرارات أو إجراءات في هذا الشأن إلى دراسات متخصصة وآراء الخبراء البيطريين والبيئيين، بما يضمن الوصول إلى حلول مستدامة تعالج المشكلة من جذورها وتحقق المصلحة العامة .