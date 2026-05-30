مسيبتش باب مخبطتش عليه | نادر نور يعلن عصيانه على تأليف الأغاني بمنشور مُبكي

كشف المطرب والملحن نادر نور، عن محاولته العودة إلى الفن من جديد بعد سنوات من الابتعاد، وذلك في منشور عبر موقع فيسبوك.



وقال نادر نور: بعتذر لكل الناس اللي بتبعتلي كلمات أغاني من فضلكم متبعتوش تاني.. معنديش مشاريع شغال عليها ولا نجوم بتسمع مني أغاني ولا عندي حاجة أقدر أساعدك بيها لأني ببساطة محتاج إللي يساعدني.



وتابع "وللناس اللي بتتهمني بالكسل والتقصير أنا فعلا بعدت فترة لأسباب شخصية وبحاول أرجع من 3 سنين ومش عارف .. مسيبتش باب مخبطتش عليه.. فقدت التواصل مع الأغلبية العظمى داخل الوسط الغنائي منهم نجوم اشتغلت ونجحت معاهم ومنهم اللي بحاول أشتغل معاه للمرة الأولى ومنهم اللي عشرة عمر ومشوارنا بدأناه مع بعض وأحلام حلمناها ونجاحات حققناها سوا واللي بيرد على التليفون مرة مبيردش تاني وبقيت أحس بالرفض وعدم التقبل وأنا مش متعود أزن على حد أو أطلب الحاجة أكتر من مرة بشكل يقلل مني ومن احترامي لنفسي بعد كل اللي قدمته حتى لو كان قليل فهو كبير من وجهة نظري.



واضاف نادر نور : اخيراً معنديش مشاكل مع حد ولا بكتب الكلام ده لكسب تعاطف حد وكل الاحترام والتوفيق لزملائي أنا مش زعلان من حد .. وآسف على الإطالة.