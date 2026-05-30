الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انفجار يهز البث المباشر للجزيرة في النبطية وسط تصاعد الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان

تحولت تغطية إعلامية مباشرة من مدينة النبطية جنوب لبنان إلى مشهد ميداني يعكس واقع التصعيد العسكري في المنطقة، بعدما دوى انفجار قوي بالقرب من موقع فريق قناة الجزيرة أثناء بث مباشر تناول التطورات الأمنية والغارات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب اللبناني.

وخلال ظهور مدير مكتب الجزيرة في لبنان، مازن إبراهيم، على الهواء مباشرة للحديث عن المستجدات السياسية والأمنية، لا سيما تصريحات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بشأن التصعيد الإسرائيلي، قاطع انفجار ضخم حديثه، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان في محيط مدينة النبطية، ما دفع مذيعة القناة إلى إيقاف الحوار مؤقتاً للاطمئنان على سلامة الفريق الصحفي الموجود في الميدان.

وبعد دقائق من الحادث، عاد إبراهيم عبر اتصال هاتفي ليؤكد سلامة جميع أفراد الطاقم الإعلامي، موضحاً أن مقاتلة إسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت منطقة تقع بالقرب من مستشفى النجدة الشعبية في النبطية. 

وأضاف أن الصاروخين اللذين أُطلقا سقطا على مسافة قريبة نسبياً من موقع البث، ما تسبب في اهتزاز المنطقة بشكل عنيف وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان والغبار.

وأشار إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني سارعت إلى التوجه نحو موقع الغارة فور وقوعها، لتقييم حجم الأضرار والبحث عن أي إصابات محتملة، في ظل استمرار التحليق المكثف للطائرات الحربية والمسيرة فوق المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة في إطار موجة من الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق متعددة في جنوب لبنان، حيث تشهد محافظة النبطية وقراها المحيطة تصعيداً متواصلاً منذ أيام. 

ووفق إفادات ميدانية وتقارير إعلامية محلية، طالت الغارات بلدات عدة من بينها كفر رمان، وكفر تبنيت، وشوكين، وميفدون، وزوطر الشرقية، ومحيط يحمر الشقيف، إضافة إلى مناطق أخرى في القضاء.

وفي تطور لافت، تكرر المشهد ذاته خلال تغطية مباشرة أجراها مراسل قناة الجزيرة مباشر، جواد شكر، من منطقة قريبة في جنوب لبنان، حيث وقع انفجار جديد أثناء حديثه عن التطورات الميدانية. 

وأظهرت اللقطات حالة من الارتباك المؤقت قبل استئناف التغطية بعد التأكد من سلامة الطاقم.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

