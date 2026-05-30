بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

يترقب أصحاب المعاشات والمرتبات الإعلان الرسمي عن تفاصيل الزيادة الجديدة المقررة للمعاشات خلال عام 2026 بعد عيد الأضحى، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها، والتي تتضمن رفع المعاشات والأجور وزيادة الحد الأدنى للأجور، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.



موعد صرف المرتبات والمعاشات

موعد صرف زيادة المعاشات 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الزيادة السنوية للمعاشات سيتم تطبيقها اعتبارا من 1 يوليو 2026، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آليات صرف الزيادات الدورية للمستفيدين من المعاشات.

ويعد الأول من يوليو من كل عام موعدا ثابتا لتطبيق الزيادة السنوية، بما يضمن توفير الدعم المستمر لأصحاب المعاشات وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

دراسة نسبة الزيادة الجديدة

تواصل الجهات المختصة حاليا إعداد الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المرتقبة، تمهيدا لاعتمادها والإعلان عنها رسميا خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تندرج الزيادة الجديدة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف رفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار، بما يعزز من جهود الدولة في توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات المستحقة.

موعد صرف المعاشات والمرتبات

خطوات الاستعلام عن بيانات المعاش

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن بيانات المعاش إلكترونيا من خلال عدد من الخطوات البسيطة، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة، ثم اختيار خدمة «صاحب معاش»، والانتقال إلى «الخدمات التأمينية»، ثم الضغط على «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش»، وإدخال الرقم القومي، وأخيرا الضغط على «استعلام» لعرض البيانات الخاصة بالمعاش.

وتواصل الدولة تنفيذ خطط تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وخدمات صرف المعاشات، بما يضمن تسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية بصورة آمنة.

موعد صرف المعاشات والمرتبات 2026



وفي انتظار الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة الجديدة، يترقب ملايين أصحاب المعاشات تطبيق الزيادة السنوية المقررة اعتبارًا من يوليو 2026، ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، بما يسهم في دعم المستفيدين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة.