إقبال كبير على المجازر الحكومية.. نـ.حر 35,514 أضحية بالمجان في عيد الأضحى

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم نحره من الأضاحي داخل المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت أن عدد الأضاحي، بلغ 35,514 أضحية، تم نحرها للمواطنين مجاناً تحت إشراف بيطري كامل، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة وضمان سلامة اللحوم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر الحكومية، وتقديم خدمات الكشف والفحص والإشراف البيطري على الأضاحي طوال أيام العيد.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن المجازر الحكومية، استقبلت في رابع أيام العيد 5,942 أضحية، ليبلغ بذلك إجمالي المذبوحات خلال أيام العيد 35,514 أضحية، تشمل: 21,278 رأس أبقار، و7,347 رأس أغنام، و5,992 رأس جاموس، و550 رأس ماعز، و347 رأساً من الجمال.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا الإقبال الكبير يعكس تزايد وعي المواطنين بأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة، لما توفره من رقابة بيطرية متكاملة تضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن دورها في الحد من الذبح العشوائي والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني على المجازر وأسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية وحماية صحة المواطنين.

