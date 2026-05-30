فرج عامر: احتراف الناشئين في أوروبا هو مستقبل الكرة المصرية

أكد فرج عامر أن هناك ظاهرة إيجابية بدأت تظهر في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، تتمثل في اهتمام الأندية الأوروبية، خاصة الإسبانية، بضم المواهب المصرية الناشئة، مشيرًا إلى أن عددًا من اللاعبين المميزين باتوا على أعتاب الاحتراف الخارجي.

الناشئون المصريون

وأوضح عامر أن خالد محمد طلبة، المطلوب من نادي ليفانتي الإسباني، يعد من أبرز المواهب الصاعدة، إلى جانب بلال عطية وزياد أيوب الذي انتقل إلى البرتغال، كما أشاد بموهبة أدهم الرفاعي لاعب الجونة مواليد 2007، مؤكدًا أن تكوين قاعدة كبيرة من المحترفين المصريين في أوروبا، خصوصًا في إسبانيا وإنجلترا، سيسهم في تطوير مستوى الكرة المصرية، مطالبًا الأندية بفتح الباب أمام ناشئيها المتميزين لخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

فيما أكد محمود جابر، رئيس قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي، أن قطاع الناشئين دائما يكون منجم الذهب لأى نادٍ.

وقال جابر، فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، على قناة الزمالك: "قطاع الناشئين لنادي الإسماعيلي دائما مليئا بالمواهب من خلال قطاع الناشئين وأفرز عبد الله الشحات وعبد الله السعيد وحسني عبد ربه والعديد من النجوم الذين لمع بريقهم مع الفريق الأول ومنتخب مصر".

وأشاد محمود جابر، رئيس قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي، بالروح العالية لفريق الزمالك خلال الفترة الأخيرة منذ تولي معتمد جمال المهمة الفنية للفريق الأبيض.

وقال: “لاعبو الزمالك شعروا بخطورة الموقف خلال الفترة الماضية، لذلك بدأوا فى التطور وتحسين الأداء واللعب بالروح العالية، خاصة مع تولي معتمد جمال المسئولية”.

وأضاف: "الأندية الجماهيرية هي التى تمنح شكل للمسابقة، وأتمنى عودة الأندية مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد".