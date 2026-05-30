قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد غد .. البنوك والبورصة المصرية تستأنفان نشاطهما عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى
الجيش الإسرائيلي: نستعد لإطلاق صواريخ من لبنان وجاهزون للتصعيد المحتمل
إقبال كبير على المجازر الحكومية.. نـ.حر 35,514 أضحية بالمجان في عيد الأضحى
طلع 10 جنيهات.. آخر تحديث لسعر الذهب في رابع أيام العيد
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني
استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا
مفاوضات البنتاجون بين لبنان وإسرائيل.. قنوات اتصال مفتوحة وسط تصعيد ميداني
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى
هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟
حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: الشمال القطري يقترب من ضم بن رمضان.. والأهلي يطلب إدخال أكرم توفيق في الصفقة

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
باسنتي ناجي

كشف فرج عامر عن تطورات المفاوضات الخاصة بانتقال محمد علي بن رمضان إلى الشمال القطري، مؤكدًا أن النادي القطري يرغب في التعاقد مع اللاعب مقابل مليوني دولار، بينما طلب الأهلي زيادة المقابل المالي مع ضم أكرم توفيق ضمن الصفقة.

محمد بن رمضان 

وأضاف عامر، عبر صفحته على فيسبوك، أن الشمال القطري رفض زيادة المبلغ المعروض، وطلب الحصول على مقابل مالي في حال إدراج أكرم توفيق في الاتفاق، مشيرًا إلى أن الصفقة قد تتم بنسبة كبيرة إذا وافق النادي القطري على بيع اللاعب ودفع مليوني دولار على الأقل، خاصة بعد موافقة بن رمضان المبدئية على الانتقال إلى الفريق القطري.

تلقى التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فريق الأهلي ضربة جديدة في القيمة التسويقية بعد انضمامه للنادي الأهلي قادما من الدوري المجري.

وابتعد محمد علي بن رمضان عن المشاركة بشكل أساسي في تشكيل الاهلي مما ادى لابتعاده أيضا عن قائمة منتخب تونس المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وشارك بن رمضان في 22 لقاء في الدوري المصري ساهم بـ3 أهداف ، ولم يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في المباريات بسبب مستواه المتراجع.

ولعب بن رمضان في 8 مباريات في دوري أبطال أفريقيا وساهم بهدفين.

وشهدت القيمة التسويقية لبن رمضان إنخفاضا حادا حيث تراجعت من 2,7 مليون يورو إل 900 ألف يورو.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تأثر في الموسم الحالي بشكل كبير بعد خسارة كافة البطولات المحلية والقارية.

محمد علي بن رمضان الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

محافظ المنيا: انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 29 لإزالة التعديات

رصف مجمع المواقف

استجابةً لمطالب المواطنين.. محافظ المنيا يقرر رصف مجمع المواقف المطور

جهود متنوعة

تنفيذ 100 نشاط توعوى وتنموى لوحدة السكان بأسوان مايو 2026

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد