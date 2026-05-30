فرج عامر: الشمال القطري يقترب من ضم بن رمضان.. والأهلي يطلب إدخال أكرم توفيق في الصفقة

كشف فرج عامر عن تطورات المفاوضات الخاصة بانتقال محمد علي بن رمضان إلى الشمال القطري، مؤكدًا أن النادي القطري يرغب في التعاقد مع اللاعب مقابل مليوني دولار، بينما طلب الأهلي زيادة المقابل المالي مع ضم أكرم توفيق ضمن الصفقة.

وأضاف عامر، عبر صفحته على فيسبوك، أن الشمال القطري رفض زيادة المبلغ المعروض، وطلب الحصول على مقابل مالي في حال إدراج أكرم توفيق في الاتفاق، مشيرًا إلى أن الصفقة قد تتم بنسبة كبيرة إذا وافق النادي القطري على بيع اللاعب ودفع مليوني دولار على الأقل، خاصة بعد موافقة بن رمضان المبدئية على الانتقال إلى الفريق القطري.

تلقى التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فريق الأهلي ضربة جديدة في القيمة التسويقية بعد انضمامه للنادي الأهلي قادما من الدوري المجري.

وابتعد محمد علي بن رمضان عن المشاركة بشكل أساسي في تشكيل الاهلي مما ادى لابتعاده أيضا عن قائمة منتخب تونس المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وشارك بن رمضان في 22 لقاء في الدوري المصري ساهم بـ3 أهداف ، ولم يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في المباريات بسبب مستواه المتراجع.

ولعب بن رمضان في 8 مباريات في دوري أبطال أفريقيا وساهم بهدفين.

وشهدت القيمة التسويقية لبن رمضان إنخفاضا حادا حيث تراجعت من 2,7 مليون يورو إل 900 ألف يورو.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تأثر في الموسم الحالي بشكل كبير بعد خسارة كافة البطولات المحلية والقارية.