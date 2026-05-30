مهاجم الأهلي الشاب يخوض فتره معايشة مع ليفانتي الإسباني

يخوض خالد محمود مهاجم الأهلي مواليد 2009 وصاحب الـ17 عاما فترة معايشة مع نادي ليفانتي الإسباني، في خطوة جديدة نحو الاحتراف الأوروبي.

وأصبح خالد محمود رابع لاعب يحصل على فرصة معايشة خارجية هذا الموسم، بعد حمزة عبد الكريم مع برشلونة، وزياد أيوب مع استريلا أمادورا البرتغالي، وبلال عطية مع راسينج سانتاندير الإسباني.

ونال مهاجم الأهلي الشاب إعجاب مدرب فريق تحت 17 عاما بنادي ليفانتي بعدما شارك في 4 حصص تدريبية، وتم تصعيده للتدريب مع فريق الرديف.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب خلال الفترة المقبلة في عدد من المباريات الودية مع فريقي الرديف وتحت 17 عاما بالنادي الإسباني.

وقال الإسباني داني أونزيفمان وكيل اللاعب إن الأندية الإسبانية أصبحت أكثر انفتاحا على المواهب المصرية، خاصة اللاعبين أصحاب الانضباط والتكوين الجيد والطموح الكبير، مؤكدا أن الفترة المقبلة قد تشهد انتقال المزيد من اللاعبين المصريين إلى إسبانيا.

ويشبه خالد محمود في طريقة اللعب والبنية الجسمانية حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي السابق والمنضم إلى فريق الشباب بنادي برشلونة، خاصة في التميز بالألعاب الهوائية واستغلال الكرات العرضية.