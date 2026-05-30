استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا

أفادت وكالة رويترز، اليوم السبت، بأن الاتحاد الأوروبي تسلم 1400 جرعة من العقار التجريبي "فافيبيرافير" في إطار الخطة الأوروبية لمواجهة فيروس هانتا، وذلك لاحتمال ظهور حالات مرتبطة بالفيروس فى فرنسا وإسبانيا وهولندا.

وأوضحت وكالة رويترز أن عقار "فافيبيرافير" يعد دواءً مضادًا للفيروسات سبق أن خضع لدراسات لاستخدامه ضد عدة عدوى فيروسية، إلا أن فعاليته ضد فيروس هانتا لا تزال قيد التقييم والدراسة حتى الآن.

وتكثف السلطات الأوروبية جهود المراقبة الصحية، إلى جانب استمرار خطط التأهب والاستعداد لمواجهة أي تطورات محتملة.

ولم تؤكد الجهات الصحية حتى الآن وقوع أي تفشٍ واسع النطاق لفيروس هانتا، فيما تواصل الوكالات الصحية الأوروبية تقييم الوضع ومتابعة المستجدات عن كثب.