سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في مصر ، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم السبت 30 مايو 2026، آخر أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد آخر تراجع سجلته الأسعار خلال تعاملات أمس، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ووفقا لما رصدته البرامج الصباحية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب المعلنة في الأسواق المحلية، دون إضافة المصنعية والدمغة، على النحو التالي:

عيار 24: سجل 7760 جنيهًا للجرام.

عيار 21: سجل 6790 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

عيار 18: سجل 5820 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: سجل 54 ألفًا و320 جنيهًا.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سجلت السبائك الذهبية في الأسواق المحلية الأسعار التالية:

سبيكة 1 جرام: 7760 جنيهًا.

سبيكة 2.5 جرام: 19 ألفًا و400 جنيه.

سبيكة 5 جرامات: 38 ألفًا و800 جنيه.

سبيكة 10 جرامات: 77 ألفًا و600 جنيه.

سبيكة 20 جرامًا: 155 ألفًا و200 جنيه.

سبيكة 50 جرامًا: 388 ألف جنيه.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال آخر التعاملات، حيث سجلت أوقية الذهب نحو 4540 دولارًا، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين للتطورات الاقتصادية وتحركات الأسواق العالمية.

المصنعية والدمغة.. ما الذي يجب معرفته قبل الشراء؟

أكدت شعبة الذهب والمجوهرات ، أن الأسعار المعلنة تمثل سعر الذهب الخام فقط، ولا تشمل قيمة المصنعية والدمغة، والتي تختلف من محافظة لأخرى ومن محل صاغة لآخر.

وتتراوح قيمة المصنعية في مصر عادة بين 50 و200 جنيه للجرام، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية وتصميمها، بينما تتميز السبائك الذهبية بانخفاض قيمة المصنعية مقارنة بالمشغولات التقليدية.

نصائح مهمة للمقبلين على شراء الذهب

ينصح خبراء سوق الذهب بمقارنة الأسعار بين أكثر من محل صاغة قبل الشراء، مع الاستفسار بشكل واضح عن قيمة المصنعية والدمغة المضافة على القطعة الذهبية، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها أسعار المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

ويظل الذهب أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمنة، ما يدفع الكثير من المواطنين إلى متابعة تحركات أسعاره بشكل يومي لاتخاذ القرار المناسب بالشراء أو البيع.