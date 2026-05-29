أخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 29-5-2026

استقر سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم الجمعة 29-5-2026 على مستوي محلات الصاغة الإماراتية.

سعر الذهب في الإمارات

بلغ متوسط سعر الذهب في محلات الصاغة الإماراتية؛ لدرجات مستقرة بدون تغيير وذلك خلال تعاملات عيد الأضحي المبارك.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 488 درهم.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 550 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 509.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 488.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 418.75 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

بلغ الجنيه الذهب 3908 درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 17.107 ألف درهم.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4582 دولار.