نزل تاني.. 5 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب مع بدء التعاملات المسائبة

تراجع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-5-2026 داخل محلات الصاغة لمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

وتراجع سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية.

أخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6765 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7731 جنيها للشراء و 7674 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7087 جنيها للشراء و 7034 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6765 جنيها للشراء و 6715 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5798 جنيها للشراء و 5755 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 54.12 ألف جنيه للشراء و 53.72 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4540 دولار للشراء و 4539 دولار للبيع.