ما اتغيرش في تداولات ظهر اليوم.. 6850 جنيها آخر تحديث لسعر الذهب

يواصل سعر الذهب استقراره مع انتصاف تعاملات اليوم الأحد 17-5-2026؛ علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب ظهر اليوم؛ ثباتًا في منتصف التعاملات بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع

بلغ سعر جرام الذهب تراجعا مع أول تعاملات اليوم بقيمة 15 جنيهًا مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر بنهاية تداولات الجمعة الماضية.

آخر تحديث في سعر الجرام

بلغ سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6850 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7828 جنيها للشراء و 7771 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7176 جنيها للشراء و 7123 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6850 جنيهًا للشراء و 6800 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5871 جنيها للشراء و 5828 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 54.8 ألف جنيه للشراء و 54.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4540 دولار للشراء و 4539 دولار للبيع.