قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية: 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات في موازنة 2026 /2027
بتكلفة 800 مليار جنيه ويضيف 2.2 مليون فدان | برلمانيون عن مشروع الدلتا الجديدة : يعزز الأمن الغذائي ..ويعيد مجد الزراعة المصرية عالميا
موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام
700 كيلو مواد مخدرة.. مصرع مسجل خطر وسقوط إمبراطورية الكيف بـ 84 مليون جنيه
العيد الأربعاء ولا الخميس.. الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات
إيران تهاجم ترامب: وقع في فخ إسرائيل وسيفقد نفوذ واشنطن بغرب آسيا
الحكومة تفرض رسوم بـ 4 مليار جنيه على جوازات السفر ومغادرة البلاد في الموازنة الجديدة
متحدث "الري": مشروع الدلتا الجديدة نموذج عالمي لتعظيم الاستفادة من المياه ودعم التوسع الزراعي
الصحة تكشف حقيقة وجود فيروس إيبولا في مصر.. اعرف أعراضه وطرق انتقاله
كاميرات وتأمين خارج اللجان.. مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية 2026| فيديو
البحوث الفلكية تعلن ميلاد هلال ذي الحجة.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026
الرئيس البرازيلي: سلمت ترامب نسخة من الاتفاق النووي لعام 2010
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

متجاوزا فيلم جيمس بوند.. dogs 7 يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

فيلم 7 Dogs
فيلم 7 Dogs
قسم الفن

استطاع فيلم «dogs 7» الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر مشهد تفجيري في تاريخ السينما على مستوى العالم. 

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن دخول «dogs 7» لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مشهد انفجاري وأكبر كمية متفجرات حقيقية داخل مشهد تم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وفي هذا المشهد تم استخدام قرابة 325 خرطوش من النيتروم شديد الانفجار، 25 خزان وقود، 2 طن من بنتونيت، 159 من كاب تفجير كهربائى فورى، 4 كيلومتر من فتيل المتفجرات، 21،200 لتر بنزين، 3 سيارات تريلا 40 قدم، 4 شاحنات 5 طن.

وبذلك قام فيلم «dogs 7» بتحطيم الرقم القياسى لأكبر كمية متفجرات فى مشهد واحد مستخدما 405.85 كيلوجرام من المتفجرات، متجاوزا القياسى المسجل من قبل فيلم جيمس بوند. 

فيلم 7 Dogs

الفيلم تأليف المستشار تركي أل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح و من بطولة  كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي  وناصر القصبي وسيد رجب و  من إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die. 

يضم الفيلم  كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا 

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربه هذه العصابه ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الاضحي القادم في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي .

فيلم 7 Dogs كريم عبد العزيز أحمد عز جيمس بوند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

بسبب الجلباب الصعيدي.. منع مواطنين من دخول عرض فيلم أسد بسينما أحد الفنادق

بسبب الجلباب الصعيدي .. منع مواطنين من دخول عرض فيلم «أسد» بسينما وسط البلد | شاهد

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

ترشيحاتنا

عادل إمام

ليلى علوي: عادل إمام قيمة كبيرة ومدرسة فنية أثرت في أجيال

حفل جوائز Trend Awards

أبرزهم العوضي ويارا السكري وباسم سمرة وياسر جلال.. النجوم في حفل توزيع جوائز Trend Awards

ندوة “قوى صاعدة: المواهب العربية إقليمياً ودولياً”

ريا أبي راشد عن صعود المواهب العربية في كان: دعم السينما طريق الازدهار

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد