لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة التحضير لعمل الريش المشوية بالعسل.

طريقة التحضير لعمل الريش المشوية بالعسل..



المقادير :



8 قطع ريش لحم

فصوص ثوم مفروم حسب الحاجة

ملعقة كبيرة روزمارى مفروم

ملعقة كبيرة خل

4 ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة ماء

500 مل من زيت الذرة

ملح وفلفل حسب الحاجة

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم ومقطعة

ملعقة كبيرة مسطردة

ملعقة كبيرة مايونيز



طريقة التحضير لعمل الريش المشوية بالعسل..



- جهزى أولاً الشواية الخاصة بكِ سواء كانت الكهربائية أو الفحم.



- فى إناء صغير أحضرى خلطة العسل، بوضع العسل والثوم والروزمارى والماء والخل، وخلطهم جيداً على نار هادئة حتى مرحلة الغليان.



- إبدأى فى قلى حبات البطاطس فى الزيت تحت درجة حرارة معتدلة، حتى تتم مرحلة القلى، ويحمر لون البطاطس، ثم أخرجيهم وضعيهم على المناديل الخاصة للتخلص من الزيت الزائد.



- الآن ضعى البطاطس فى طبق زجاجى وأضيفى لها المسطردة والمايونيز والقليل من الملح والفلفل، وإخلطيهم جيداً وضعى الطبق جانباً.



- إدخلى الى مرحلة شى ريش اللحم، برش اللحم أولاً بالملح والفلفل أو أى خلطة تفضلينها، ثم إدهنى اللحم بخلطة العسل التى قمتِ بإعدادها من قبل، وإبدأى بوضع ريش اللحم على الشواية، مع ترك مسافات صغيرة بين كل قطعة والأخرى، لتقليب قطعة اللحم بسهولة على الجانبين.



- لا تنسى نثر الماء بين حين وآخر على ريش اللحم أثناء الطهى، حتى لا تحترق من شدة السخونة وتظل طرية.



- وكخطوة أخيرة وبعد طهى ريش اللحم، أحضرى طبق التقديم المسطح، ورصى به قطع البطاطس المحضرة سابقاً، مع ريش اللحم المشوى اللذيذ.