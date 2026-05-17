قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,763 شهيدا
وزير التموين: الدولة نجحت في تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق
جنرال اسرائيلي يفجر مفاجأة: الجيش لا يجيد القتال وفشل 7 أكتوبر لم يكن صدفة
الرئيس السيسي: تكلفة البنية التحتية لمشروع الدلتا الجديدة على الأقل 800 مليار جنيه
هل يختلف موعد عيد الأضحى 2026 بين مصر والسعودية فلكيا؟
إنجاز مميز في تاريخ مصر .. الرئيس السيسي يفتتح الدلتا الجديدة لزراعة 2.2 مليون فدان.. المشروع يدعم الأمن الغذائي
بهاء الغنام: مستقبل مصر يدرس فرصا استثمارية في إفريقيا ويدعم الشركات المتعثرة لتعزيز التنمية
الذهب يتراجع 3.4% محليًا و160 جنيها لعيار 21 خلال أسبوع مع صعود الدولار
بهاء الغنام: الدلتا الجديدة منصة متكاملة لدعم القطاع الخاص وسوق المال والتنمية الاقتصادية في مصر
احتجزه بلا طعام.. تضامن الإسكندرية تنقذ طفلا من تعذيب والده المدمن
الدلتا الجديدة.. أكبر مشروع زراعي وتنموي في تاريخ مصر لبناء اقتصاد مستدام وأمن غذائي متكامل
سامح الحفني : مصر تمضي بخطى عملية نحو التحول الأخضر في قطاع الطيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة : منع ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين خلال عيد الأضحى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
مريم عزت

شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على منع ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير محاضر فورية لمن يقوم بعرض وبيع الاضاحي بالطرق العامة،او الذبح خارج المجازر المعتمدة لافتًا إلى أن الغرامات المقررة قد تصل إلى 10 آلاف جنيه وفقًا لطبيعة المخالفة.

وأشار محافظ القاهرة إلى فتح المجازر المعتمدة والتابعة لمديرية الطب البيطري بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، لتشجيع الذبح داخل الأماكن المخصصة ومنع الذبح العشوائي بالشوارع، موضحًا أن الخدمة المقدمة تشمل توقيع الكشف البيطري على الأضاحي قبل الذبح، وفحص اللحوم بعد الذبح، بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار للسيارات وخدمات الاستضافة حتى الانتهاء من أعمال الذبح والتجهيز .

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة وتوفير أجواء آمنة للمواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.


وأكد  رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطري لاستقبال عيد الأضحى، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين.


وأضاف أنه تم وضع ضوابط إقامة شوادر بيع لحوم الأضاحي، والتي تضمنت الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وسداد الرسوم المقررة، وعدم إعاقة حركة المرور أو إشغال الطريق، على أن تقتصر الشوادر على عرض وبيع اللحوم فقط دون إجراء أعمال الذبح بها.


كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالإعلان عن بدء تلقي طلبات إقامة الشوادر الخاصة ببيع لحوم الأضاحي قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مع سرعة فحص الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ التقديم، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والنظافة العامة والتخلص الآمن من المخلفات.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عيد الأضحى المبارك المجازر المعتمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

الزمالك

هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة

ترشيحاتنا

القاهرة التاريخية

كيف حفظت الأغاني والسينما وروايات نجيب محفوظ روح القاهرة القديمة رغم تغير الزمن؟

النصر السعودي

النصر.. حكاية سقوط متكرر في اللحظات الحاسمة .. خسارة آسيوية جديدة تعيد فتح جراح الماضي وتضع رونالدو وخيسوس تحت ضغط العاصفة

بين النفقة والتزوير.. كيف انتهى نزاع أسري في أسيوط بأحكام بالسجن؟

تزوير في أوراق رسمية| تفاصيل الحكم في قضية فتاتي أسيوط.. صراع عائلي انتهى بالحبس

بالصور

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد