محافظ القاهرة : منع ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين خلال عيد الأضحى

شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على منع ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير محاضر فورية لمن يقوم بعرض وبيع الاضاحي بالطرق العامة،او الذبح خارج المجازر المعتمدة لافتًا إلى أن الغرامات المقررة قد تصل إلى 10 آلاف جنيه وفقًا لطبيعة المخالفة.

وأشار محافظ القاهرة إلى فتح المجازر المعتمدة والتابعة لمديرية الطب البيطري بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، لتشجيع الذبح داخل الأماكن المخصصة ومنع الذبح العشوائي بالشوارع، موضحًا أن الخدمة المقدمة تشمل توقيع الكشف البيطري على الأضاحي قبل الذبح، وفحص اللحوم بعد الذبح، بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار للسيارات وخدمات الاستضافة حتى الانتهاء من أعمال الذبح والتجهيز .

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة وتوفير أجواء آمنة للمواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.



وأكد رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطري لاستقبال عيد الأضحى، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين.



وأضاف أنه تم وضع ضوابط إقامة شوادر بيع لحوم الأضاحي، والتي تضمنت الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وسداد الرسوم المقررة، وعدم إعاقة حركة المرور أو إشغال الطريق، على أن تقتصر الشوادر على عرض وبيع اللحوم فقط دون إجراء أعمال الذبح بها.



كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالإعلان عن بدء تلقي طلبات إقامة الشوادر الخاصة ببيع لحوم الأضاحي قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مع سرعة فحص الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ التقديم، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والنظافة العامة والتخلص الآمن من المخلفات.