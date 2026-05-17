هل يختلف موعد عيد الأضحى 2026 بين مصر والسعودية فلكيا؟

يتساءل كثير من المواطنين عن إمكانية اختلاف موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات 2026، بين مصر والسعودية، بالتزامن مع استطلاع هلال شهر ذو الحجة مساء اليوم، الأحد.

هل تختلف رؤية الهلال بين الدول؟

وأكد المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن رؤية هلال شهر ذو الحجة هذا العام ممكنة بالعين المجردة في معظم الدول العربية والإسلامية، وهو ما يرجح توحيد موعد بداية الشهر.

موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن الاثنين 18 مايو 2026 سيكون غرة شهر ذو الحجة، بينما توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو، ويحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

المحكمة العليا السعودية تتحرى الهلال اليوم

ودعت المحكمة العليا السعودية إلى تحري رؤية الهلال مساء اليوم، الأحد، على أن يتم إعلان القرار الرسمي بشأن بداية شهر ذو الحجة خلال الساعات المقبلة.

لماذا تختلف بدايات الشهور الهجرية أحيانًا؟

ويحدث اختلاف بدايات الشهور الهجرية في بعض السنوات نتيجة اختلاف إمكانية رؤية الهلال من دولة لأخرى، وفقًا للعوامل الجوية والمعايير الشرعية والفلكية المعتمدة.

موعد إعلان نتيجة استطلاع هلال ذو الحجة 2026

ومن المنتظر أن تعلن الجهات الرسمية في مصر والسعودية، مساء اليوم الأحد، نتيجة استطلاع هلال شهر ذو الحجة 1447 هـ، لتحديد الموعد الرسمي لـ وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026.

إجازة عيد الأضحى 2026

الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية

طبقا لقانون العمل المصري، من حق كل موظف أو عامل سواء في قطاع العام أو الخاص الحصول على جميع الإجازة الرسمية المقررة بأجر كامل ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأسبوعية.

ويوافق موعد بداية إجازة عيد الأضحى 2026 يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو على أن تستمر حتى السبت 30 مايو، وبالتالى ستكون 5 أيام متواصلة.

- الثلاثاء 26 مايو: إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- الأربعاء 27 مايو: أول أيام عيد الأضحى المبارك.

- الخميس 28 مايو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

- الجمعة 29 مايو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

- السبت 30 مايو: رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

جدول الإجازات الرسمية المتبقية فى 2026

- الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

- من الأربعاء 27 مايو إلى السبت 30 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

- الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو. شهر يوليو

- الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

- الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوى الشريف.

- الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973).