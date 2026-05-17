"المالية": 553.6 مليار جنيه مخصصات "الاستثمارات" بموازنة 2026 /2027

بلغت مخصصات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بمشروع موازنة العام المالي 2026 /2027، نحو 693ر553 مليار جنيه مقابل 894ر434 مليار جنيه بموازنة 2025 / 2026 بزيادة قدرها 799ر118 مليار جنيه بنسبة 3ر27%.

وأوضحت وزارة المالية، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027، أن مخصصات الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بلغت 450 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 350 مليار جنيه في موازنة 2025 /2026، بزيادة 100 مليار جنيه بنسبة 6ر28%.

ولفتت إلى أن الاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة بخلاف الاستثمارات الممولة ذاتيا من مختلف الجهات الأخرى.

وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتضمن العديد من البرامج في مجالات التنمية البشرية (الصحة والسكان، التعليم، البحث العلمي، التضامن الاجتماعي) والبنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والطرق والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة.