الرئيس البرازيلي: سلمت ترامب نسخة من الاتفاق النووي لعام 2010

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إنه سلم نظيره الأمريكي دونالد ترامب نسخة من الاتفاق النووي لعام 2010 الذي تفاوضت عليه البرازيل وتركيا مع إيران.

وأضاف دا سيلفا - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم / الأحد / - أن ترامب أبلغه أنه سيقرأ نسخة هذا الاتفاق الذي رفضته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت.

وبموجب هذا الاتفاق، كان من المقرر أن ترسل إيران أكثر من 1200 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب عبر الحدود إلى تركيا مقابل الحصول على حوالي 125 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أشاد - خلال محادثات أجراها مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا مؤخرا - بجهود البرازيل وتركيا في دعم اتفاق عام 2010.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس / السبت / إن إيران مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الحالية، كما حذر من أنه إذا لم تفعل ذلك فإنها سوف تواجه وقتا صعبا للغاية /على حد قوله/.