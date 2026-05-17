900 ألف حاج وحاجة وصلوا إلى السعودية حتى الآن عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية | صور

أكد جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية، أن المملكة العربية السعودية تواصل استعداداتها النهائية لاستقبال موسم الحج لهذا العام، وسط حالة من الاستنفار التنظيمي والأمني والصحي لضمان خروج الموسم بصورة تليق بأكبر تجمع للمسلمين في العالم.

وأوضح الوصيف، أن المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية دعت إلى تحري هلال شهر ذي الحجة، تمهيداً للإعلان الرسمي عن بداية الشهر وتحديد موعد الوقوف بعرفات، وهو الحدث الذي ينتظره ملايين المسلمين حول العالم.

الحج

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن أكثر من 900 ألف حاج وحاجة وصلوا حتى الآن عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مؤكداً أن الحكومة السعودية كثفت استعداداتها بالتنسيق بين مختلف الوزارات والقطاعات، مع تجهيزات أمنية واسعة وخطط لتنظيم حركة الحجاج والتنقل بين المشاعر المقدسة.

الحج

ولفت «الوصيف» إلى أن وزارة الصحة السعودية رفعت جاهزية المستشفيات والخدمات الطبية العاجلة والفرق الميدانية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع الأوبئة والأعراض الصحية المحتملة بين الحجاج، مشيرا إلى استمرار حملة «لا حج بلا تصريح» التي تشرف عليها وزارة الداخلية لضمان تنظيم دخول الحجاج ومنع التسلل أو تجاوز الأعداد المصرح بها، تيسيراً لأداء المناسك بأمان وانسيابية.