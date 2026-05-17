أحمد موسى يعلّق على رسالة محمد صلاح: «كشف كوارث ليفربول»

علّق الإعلامي أحمد موسى على البيان الذي أصدره النجم المصري محمد صلاح بشأن وضع فريقه خلال الموسم الحالي 2025-2026، معتبرًا أن رسالته تحمل دلالات قوية حول ما يمر به النادي الإنجليزي.

وقال أحمد موسى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «نجمنا العالمي محمد صلاح دمر ودهس سلوت مدرب ليفربول وكشف كوارثه في بوست متميز صادر من الملك المصري ليدق ناقوس الخطر حول انهيار ليفربول على يد آرني سلوت».

وأضاف: «محمد صلاح كان واضحًا ومحددًا في رسالته النارية والمباشرة، والتي سيكون لها تبعاتها داخل صفوف ليفربول».

واختتم موسى تصريحاته قائلًا: «محمد صلاح حدد لماذا ينهار ليفربول، وماذا يحدث في غرفة الملابس من مشكلات وعدم انسجام.. برافو العالمي ابن مصر محمد صلاح».





وكان محمد صلاح قد نشر رسالة تحدث فيها عن أهمية استعادة هوية ليفربول الهجومية، مؤكدًا أن الفريق يجب أن يعود لأسلوبه المعروف بـ«الهيفي ميتال فوتبول»، مشددًا على أن الانضمام للنادي يتطلب التكيف مع هذا الأسلوب، وأن التأهل لدوري أبطال أوروبا هو الحد الأدنى المطلوب.