الدفاع التركية تنفي شائعات التعبئة العامة.. وتوضح حقيقة رسائل استدعاء الاحتياط

أكدت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد نفيها القاطع لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان “التعبئة العامة” أو إصدار أوامر استدعاء طارئ لقوات الاحتياط في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الرسائل النصية التي تلقاها بعض المواطنين مؤخرًا تندرج ضمن إطار مناورات “سلسلة البرق” التدريبية الدورية، وليست لها أي علاقة بأي حالة طارئة أو استنفار عسكري.

وجاء في بيان رسمي للوزارة: «تتداول وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تزعم تلقي بعض المواطنين أوامر استدعاء، ويؤكد البيان أن هذه المنشورات غير دقيقة ولا تعكس أي حالة استثنائية أو طارئة في القوات المسلحة التركية».

وأضافت الوزارة أن مناورات “سلسلة البرق” (Yıldırım Serisi) تُجرى بشكل سنوي بهدف تحديث بيانات قوات الاحتياط ورفع كفاءة الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية، مشيرة إلى أن نسخة عام 2026 ستُنفذ خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بمشاركة 7,686 فردًا من قوات الاحتياط.