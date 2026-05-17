هذا هو البطل الحقيقي.. هاني حتحوت يُثير قلق جماهير الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية

أشاد الإعلامي هاني حتحوت بجماهير نادي الزمالك بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، مؤكدًا أن الجمهور كان البطل الحقيقي في مشوار الفريق خلال البطولة.

وقال هاني حتحوت عبر حسابه على منصة “إكس”: “حظًا أوفر لأبطال الزمالك… وبالأبطال هنا أعني هذا الجمهور العظيم، الذي دفع الفريق خطوة بخطوة طوال مشوار البطولة، حتى لامس اللاعبون اللقب قبل أن يضيع في ظروف صعبة من إيقافات وإصابات وضغوط فاقت قدرات الجميع”.

وأضاف: “مبروك لاتحاد الجزائر الشقيق الثنائية التاريخية: الكونفدرالية والكأس”.

واشار إلى ضرورة سرعة احتواء الازمة وتداعياتها، سواء على المستوى الفني أو الإداري، في ظل التحديات المرتبطة بالقيد والرخصة الإفريقية والأزمات المالية.

واختتم، إلى أهمية المرحلة المقبلة للفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، في ظل ارتباطها بمسار المنافسة بين عدد من الأندية على صدارة الدوري.

اتحاد العاصمة بطلاً لكأس الكونفدرالية

وتوّج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.