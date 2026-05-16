سفير مصر الأسبق : القوانين العنصرية تحكم إسرائيل منذ نشأتها الأولى

كشف السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، عن تفاصيل كتاب الأساطير الصهيونية من أرض الميعاد إلى الهيكل المقدس، موضحًا أن هناك ما تروج له إسرائيل وهي غير حقيقي و"أساطير"، مشددًا على أن إسرائيل تروج على أنها بلد الديمقراطية ولكنها ليس بها ديمقراطية.

وقال "سالم"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "منذ نشأة إسرائيل علمت قانون الطوارئ وكانوا حابسين الناس في القرى، إسرائيل تمتلئ بالقوانين العنصرية"، موضحًا أن إسرائيل دولة تتدعي الديمقراطية ولكنها تتحايل على القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن فلسطين التاريخية كان بها حضارة ودولة قائمة على غير أساطير إسرائيل، وأن كل الإسرائيليين الأوائل دخلوا عبر جوازات فلسطينية.

وتابع: "الديانة اليهودية فيها 36 حالة تستدعي الحكم بالإعدام، ولكن عمليات الإعدام لا تنفذ، ولم تنفذ إلا في حالتين على الأكثر"، موضحًا أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القرأة الثالثة أمام الكنيست من أجل إقراره رسميًا، مضيفًا:"هذا القانون هو عنصري وضد الفلسطيني فقط ولا يطبق ضد اليهودي.. وإسرائيل ستكون مصرة على تنفيذه ضد الفلسطينيين".