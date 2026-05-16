الأهلي يقترب من فسخ عقد توروب بالتراضي

رفضت إدارة الكرة بالنادي الأهلي طلب وكيل المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول، بفسخ التعاقد في الوقت الحالي مقابل حصوله على مستحقات تعادل رواتب خمسة أشهر، بقيمة تصل إلى مليون و250 ألف يورو.

وتلقى سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي والقائم بأعمال المشرف العام على قطاع الكرة، اتصالًا هاتفيًا من وكيل توروب، أبلغه خلاله بموافقة المدرب على إنهاء التعاقد، بشرط حصوله على راتب خمسة أشهر، بخلاف راتب شهر مايو.

ورفض عبدالحفيظ مناقشة الأمر في الوقت الحالي، مؤكدًا أن التوقيت غير مناسب لحسم مثل هذه الملفات، في ظل ارتباط الفريق بمواجهة مهمة أمام المصري البورسعيدي، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن الجولة الأخيرة من منافسات مجموعة التتويج ببطولة الدوري. كما شدد على أن بنود العقد تنص على أحقية المدرب في راتبي مايو ويونيو، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر كشرط جزائي فقط.

ويدرك مسؤولو الأهلي أن تحركات وكيل توروب بشأن فسخ التعاقد جاءت في ظل امتلاك المدرب عرضًا من أحد أندية دوريات أوروبا الوسطى. وفي السياق نفسه، حرص سيد عبدالحفيظ على العودة من جولته الأوروبية والتوجه إلى ملعب مختار التتش لمتابعة المباراة الودية التي جمعت الأهلي بفريق دلفي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين سجلهما عمر سيد معوض وإمام عاشور، كما شهد اللقاء عودة محمود حسن تريزيجيه للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

