قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السلع الغذائية.. تراجع المكرونة والبيض وصعود الزيوت والبقوليات
مسيرة أوكرانية تستهدف أكبر محطة نووية في أوروبا
من خلال الموبايل.. 4 خدمات الكترونية تخص القضايا بدلا من تكدس المحاكم
الرئيس السيسي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
قتل ترامب.. إيران تعلن عن مكافأة كبيرة لاغتيال الرئيس الأمريكي
كيفية طواف مريض سلس البول.. الإفتاء توضح
5 و10 جنيهات معدنية.. الحكومة تحسم الجدل وتكشف حقيقة الصور المتداولة
تحركات داخل المناطق السكنية.. الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
رئيس الوزراء يتفقد معرض «أهلًا بالعيد» في منطقة الجمالية
بعد 60 يومًا من تعيينه مستشارا قانونيا للوفد .. السيد البدوي يُقيل ثروت الخرباوي
متى يوم عرفة 2026؟.. الإفتاء تحدد موعد وقفة العيد خلال 5 ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

فيلم "Gentle Monster"
فيلم "Gentle Monster"
أحمد إبراهيم

خطف فريق Gentle Monster الأنظار خلال توجهه إلى المؤتمر الصحفي ضمن فعاليات مهرجان كان 2026، بإطلالات جمعت بين البساطة والرقي. 

وحرص أبطال الفيلم على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الحضور، كما تفاعل الجمهور مع الفيلم الذى لقى إعجابهم. 

تكريم جون ترافولتا 

وحصد نجم هوليوود جون ترافولتا جائزة السعفة الذهبية الفخرية خلال فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولي، تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالأعمال التي صنعت حضوره كأحد أبرز نجوم الشاشة العالمية.

وبدا جون ترافولتا متأثرا للغاية أثناء صعوده إلى المسرح لتسلم الجائزة، وذلك قبل العرض الأول لفيلمه الجديد "Propeller One-Way Night Coach"، وهو أول تجربة له في الإخراج والمقتبس من كتاب أطفال ألفه بنفسه.

رد فعل جون ترافولتا بعد حصوله على الجائزة 

وقال النجم الأمريكي خلال كلمته: "لا أصدق ذلك.. هذه الجائزة بالنسبة لي تفوق الأوسكار"، في لحظة حظيت بتفاعل واسع داخل قاعة المهرجان.

ويعد ترافولتا من أبرز الوجوه التي صنعت تاريخ هوليوود، بعدما تحول إلى أيقونة سينمائية بفضل فيلم Saturday Night Fever، قبل أن يعيد إحياء مسيرته الفنية من جديد من خلال أدائه الشهير لشخصية "فينسنت فيجا" في فيلم Pulp Fiction للمخرج Quentin Tarantino، والذي توج بالسعفة الذهبية عام 1994.

وحرص مهرجان كان على إبقاء تكريم ترافولتا سرا حتى اللحظات الأخيرة، حيث فوجئ الحضور بإعلان الجائزة فور صعوده إلى المسرح.

 

دهشة جون ترافولتا 

وأعرب جون ترافولتا، البالغ من العمر 72 عاما، عن دهشته من اختيار فيلمه للمشاركة في واحد من أعرق المهرجانات السينمائية حول العالم، مؤكدا أنه لم يتوقع قبول العمل، خاصة أنه يمثل تجربته الإخراجية الأولى، والتي تشارك في بطولتها ابنته إيلا بلو ترافولتا.

ويروي الفيلم قصة شاب شغوف بالطيران منذ طفولته، يخوض رحلة إلى هوليوود برفقة والدته، في إطار يحمل ملامح من السيرة الذاتية لترافولتا، وتدور أحداثه في العصر الذهبي للطيران.

فريق Gentle Monster مهرجان كان أفلام مهرجان كان Gentle Monster

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

سعر الذهب

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

ضبط مصنع مياة غازية غير مرخص وربع طن دواجن بدون بيانات غير صالحة

محافظ الغربية

محافظ الغربية : تكثيف الأعمال للانتهاء الكامل من رفع التراكمات بمصنع دفرة

فريق مستشفى قنا الجامعى

مستشفى قنا الجامعى يجرى جراحة نادرة ودقيقة لرضيع حديث الولادة بمنظار الأنف

بالصور

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا” يلفتون الأنظار في مهرجان كان

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

جون ترافولتا
جون ترافولتا
جون ترافولتا

فيديو

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد