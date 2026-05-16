حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

خطف فريق Gentle Monster الأنظار خلال توجهه إلى المؤتمر الصحفي ضمن فعاليات مهرجان كان 2026، بإطلالات جمعت بين البساطة والرقي.

وحرص أبطال الفيلم على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الحضور، كما تفاعل الجمهور مع الفيلم الذى لقى إعجابهم.

تكريم جون ترافولتا

وحصد نجم هوليوود جون ترافولتا جائزة السعفة الذهبية الفخرية خلال فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولي، تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالأعمال التي صنعت حضوره كأحد أبرز نجوم الشاشة العالمية.

وبدا جون ترافولتا متأثرا للغاية أثناء صعوده إلى المسرح لتسلم الجائزة، وذلك قبل العرض الأول لفيلمه الجديد "Propeller One-Way Night Coach"، وهو أول تجربة له في الإخراج والمقتبس من كتاب أطفال ألفه بنفسه.

رد فعل جون ترافولتا بعد حصوله على الجائزة

وقال النجم الأمريكي خلال كلمته: "لا أصدق ذلك.. هذه الجائزة بالنسبة لي تفوق الأوسكار"، في لحظة حظيت بتفاعل واسع داخل قاعة المهرجان.

ويعد ترافولتا من أبرز الوجوه التي صنعت تاريخ هوليوود، بعدما تحول إلى أيقونة سينمائية بفضل فيلم Saturday Night Fever، قبل أن يعيد إحياء مسيرته الفنية من جديد من خلال أدائه الشهير لشخصية "فينسنت فيجا" في فيلم Pulp Fiction للمخرج Quentin Tarantino، والذي توج بالسعفة الذهبية عام 1994.

وحرص مهرجان كان على إبقاء تكريم ترافولتا سرا حتى اللحظات الأخيرة، حيث فوجئ الحضور بإعلان الجائزة فور صعوده إلى المسرح.

دهشة جون ترافولتا

وأعرب جون ترافولتا، البالغ من العمر 72 عاما، عن دهشته من اختيار فيلمه للمشاركة في واحد من أعرق المهرجانات السينمائية حول العالم، مؤكدا أنه لم يتوقع قبول العمل، خاصة أنه يمثل تجربته الإخراجية الأولى، والتي تشارك في بطولتها ابنته إيلا بلو ترافولتا.

ويروي الفيلم قصة شاب شغوف بالطيران منذ طفولته، يخوض رحلة إلى هوليوود برفقة والدته، في إطار يحمل ملامح من السيرة الذاتية لترافولتا، وتدور أحداثه في العصر الذهبي للطيران.