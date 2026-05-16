مسيرة أوكرانية تستهدف أكبر محطة نووية في أوروبا

أعلنت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية، سقطت على مقربة من مبان المفاعلات الرئيسية دون أن تنفجر، بحسب وسائل اعلام روسية.

وأكدت المحطة في بيان رسمي عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادثة، مشيرة إلى أن فرقا متخصصة باشرت فور وقوع الهجوم معاينة الموقع وتقييم الأضرار المحتملة.

وأوضحت أن جميع العمليات التقنية تسير بصورة اعتيادية، وأن مستويات الإشعاع داخل الموقع وفي نطاق المراقبة المحيط به لا تزال ضمن الحدود الطبيعية.

ولم تكتف إدارة المحطة بالإبلاغ عن الحادثة، بل أصدرت بيانا حاد اللهجة وصفت فيه الهجوم بأنه "تجاوز لكل الخطوط الحمراء الممكنة"، معتبرة أن توجيه ضربات نحو أكبر منشأة نووية في أوروبا يشكل إرهابا نوويا صريحا وجنونا غير مسؤول قد يعرض أمن المنطقة بأسرها للخطر.

وتخضع المحطة للسيطرة الروسية منذ مطلع عام 2022، وسط تحذيرات متواصلة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مغبة الأعمال العسكرية القريبة من المفاعلات النووية.

وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار. وهي أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، وتضم ست وحدات طاقة، تبلغ قدرة كل منها غيغاوات واحد. في أكتوبر 2022، أصبحت المحطة تحت إدارة خبراء روس. توقف توليد الطاقة في وحدات الطاقة في سبتمبر 2022، وهي في وضع الإيقاف التام منذ أبريل 2024.