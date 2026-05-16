الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي يوجه بالحصر والتوثيق للأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع خطط هيئة الأوقاف المصرية لتطوير مختلف الأصول العقارية التابعة لوزارة الأوقاف، إلى جانب تعزيز آليات التعاون مع الشركات المتخصصة والمطورين العقاريين، بما يسهم في تطوير منظومة الاستثمار وإضافة أنشطة ومجالات استثمارية جديدة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات الجهود المبذولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية ورفع كفاءة مبانيها ومنشآتها، حيث شدد الرئيس على ضرورة إيلاء هذا الملف أهمية قصوى، مع حصر وتطوير كافة المباني والمنشآت ذات الصلة وفقاً لأعلى المعايير، بما يحول المنطقة إلى مقصد سياحي عالمي ومزار حضاري جاذب.

كما استعرض وزير الأوقاف خلال الاجتماع جهود حصر وتوثيق الأصول والممتلكات التي تديرها هيئة الأوقاف المصرية، وما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية في هذا الشأن، للوصول إلى حصر دقيق لتلك الأصول، وإنشاء خرائط مساحية ورقمية لها. وتناول الوزير كذلك آليات تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، وما يتم في هذا الإطار من رصد عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن طرحها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وأكد الرئيس في هذا السياق أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، والسعي لتعظيم الاستغلال الأمثل لها، لضمان مواصلة تحقيق الاستثمار الرشيد لهذه الأصول ويعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

