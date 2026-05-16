لماذا ألقى الوفد الأمريكي هدايا الصين قبل الصعود إلى طائرة ترامب ؟

قام الوفد الامريكي المرافق للرئيس دونالد ترامب خلال زيارته للصين، و انتهاء المحادثات مع الرئيس الصيني جين بينغ، بالتخلص من جميع الهدايا و الاشياء التي حصلوا عليها خلال رحلتهم .



و اقدم المسافرون على متن طائرة "إير فورس وان" و موظفو البيت الابيض، عند مغادراتهم الصين، يوم الجمعة، بجمع هواتفهم، بطاقات الاعتماد، والدبابيس التي أصدرتها الصين وقاموا بالقائها في حاوية كبيرة أسفل سلم الطائرة، وفقا لتصريحات صحفيين البيت الأبيض.

وكتبت إيميلي جودين، مراسلة البيت الأبيض في صحيفة نيويورك بوست، في منشور على منصة إكس:"لا يُسمح بإدخال أي شيء من الصين إلى الطائرة".

و لكن لم توضح جودين السبب الحقيقي لاضطرار المسؤولين والصحفيين للتخلص من تلك الأشياء، لكن من المرجح أن يكون ذلك لأسباب أمنية.

و ظهر خلال الرحلة عدة أشخاص من الوفد الحكومي الأمريكي، من بينهم الرئيس ترامب، مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونج، الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانج، فضلا عن عناصر من جهاز الخدمة السرية، وهم يرتدون دبابيس على ستراتهم، و ذلك وفقا لصورهم التي نشرتها وسائل الاعلام المختلفة.

و تعتبر الولايات المتحدة الامريكية، الصين، خصما رئيسيا لها، على الرغم من ودية القمة بين الزعيمين الصيني و الامريكي، وذلك نظرا لقدرات الصين المتقدمة في الاستخبارات والتجسس، حيث اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها، الصين، بالتجسس وتنفيذ هجمات إلكترونية، عدة مرات.

ولم يعلق المتحدثون باسم البيت الأبيض على هذا الحدث.