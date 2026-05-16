تتجه الأنظار إلى الاجتماع المنتظر بين ماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، ومسؤولي الاتحاد الإيراني، والذي يُعقد اليوم السبت في مدينة إسطنبول، لمناقشة ترتيبات مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026.

اجتماع حاسم بين فيفا وإيران بشأن كأس العالم 2026

يأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من الجدل المتصاعد حول إمكانية دخول البعثة الإيرانية إلى الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك، خاصة وأن مباريات المنتخب في دور المجموعات ستُقام على الأراضي الأمريكية.

وبحسب التقارير، فإن التحرك الحالي من جانب “فيفا” يهدف إلى احتواء المخاوف الإيرانية بشأن المشاركة، في ظل التوترات السياسية القائمة، والتي دفعت إلى تساؤلات حول سلامة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية.

وكان الاتحاد الإيراني قد طلب نقل مبارياته إلى المكسيك، إلا أن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يتمسك بإقامة اللقاءات في الملاعب المحددة مسبقًا دون أي تغيير في جدول البطولة.

وفي سياق الاستعدادات، من المقرر أن يغادر المنتخب الإيراني طهران يوم الاثنين المقبل إلى معسكر تدريبي في تركيا، قبل التوجه لاحقًا إلى الولايات المتحدة للدخول في معسكره الرئيسي في ولاية أريزونا.

ويستهل المنتخب الإيراني مشواره في المونديال بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو في لوس أنجلوس، ثم يلتقي بلجيكا، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب المصري.