بالعمامة.. شيخ بالأوقاف يتقدم مشجعي الزمالك بصحبة بناته في ناد بشبين | صور
وزير الصحة الكونغولي يحذر : سلالة إيبولا المتفشية «فتاكة للغاية».. ولا لقاح متاح لاحتوائها
موازنة البرلمان : غياب الثقافة المالية وراء انتشار التمويل الاستهلاكي
ادعوا له بالرحمة.. وفاة والد محمد عبدالشافي لاعب الزمالك السابق
الحكومة تدرس التحول الكبير.. خطط جديدة تعيد رسم خريطة المساعدات
فرنسا تتعهد بدعم دفاعي لأوكرانيا للتعامل مع الصواريخ الباليستية
شمس البارودي تكشف تفاصيل علاقتها بـ حسن يوسف: لم يفرقنا سوى الموت
الكونفدرالية يا زمالك .. توافد الآلاف من الجماهير إلى ستاد القاهرة استعدادا للقاء اتحاد العاصمة
اجتماع حاسم بين فيفا وإيران بشأن كأس العالم 2026
نيوكاسل يعلن رحيل كرافث بعد 7 سنوات من العطاء
الصين: الاستثمارات المتبادلة مع واشنطن توفر مليون فرصة عمل
حكم التصوير أثناء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء توضح متى يكون غير جائز
اجتماع حاسم بين فيفا وإيران بشأن كأس العالم 2026

إسراء أشرف

تتجه الأنظار إلى الاجتماع المنتظر بين ماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، ومسؤولي الاتحاد الإيراني، والذي يُعقد اليوم السبت في مدينة إسطنبول، لمناقشة ترتيبات مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026.

يأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من الجدل المتصاعد حول إمكانية دخول البعثة الإيرانية إلى الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك، خاصة وأن مباريات المنتخب في دور المجموعات ستُقام على الأراضي الأمريكية.

وبحسب التقارير، فإن التحرك الحالي من جانب “فيفا” يهدف إلى احتواء المخاوف الإيرانية بشأن المشاركة، في ظل التوترات السياسية القائمة، والتي دفعت إلى تساؤلات حول سلامة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية.

وكان الاتحاد الإيراني قد طلب نقل مبارياته إلى المكسيك، إلا أن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يتمسك بإقامة اللقاءات في الملاعب المحددة مسبقًا دون أي تغيير في جدول البطولة.

وفي سياق الاستعدادات، من المقرر أن يغادر المنتخب الإيراني طهران يوم الاثنين المقبل إلى معسكر تدريبي في تركيا، قبل التوجه لاحقًا إلى الولايات المتحدة للدخول في معسكره الرئيسي في ولاية أريزونا.

ويستهل المنتخب الإيراني مشواره في المونديال بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو في لوس أنجلوس، ثم يلتقي بلجيكا، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب المصري.

أبطال فيلم "إذا كنت تفكر جيدًا"
د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

