اشتباكات عشائرية تهز ريف دير الزور.. ومناشدات شعبية لتدخل حكومي

شهدت مدينة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي شرقي سوريا، اشتباكات عشائرية مسلحة عنيفة بين عائلتين محليتين، وسط حالة من الذعر بين السكان ودعوات أهلية عاجلة لتدخل القوات الحكومية والأجهزة الأمنية لاحتواء الموقف ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وبحسب ما أوردته ، اندلعت الاشتباكات بين عائلتي “الخبابصة” و”المداد” باستخدام الأسلحة الرشاشة، على خلفية ثأر قديم تجدد في المدينة، ما أدى إلى سماع أصوات إطلاق نار كثيف في عدة أحياء، ودفع الأهالي إلى ملازمة منازلهم خشية تفاقم الأوضاع الأمنية.

وأفادت مصادر محلية بأن وجهاء وأهالي المنطقة ناشدوا الجيش السوري والأجهزة الأمنية التدخل السريع لفرض السيطرة وإيقاف المواجهات قبل تحولها إلى نزاع أوسع يهدد المدنيين، في وقت لم تُعلن فيه حتى الآن حصيلة رسمية للخسائر البشرية أو الإصابات الناتجة عن الاشتباكات.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار حالة التوتر والانفلات الأمني التي تشهدها بعض مناطق شرق سوريا، لا سيما في محافظتي دير الزور والرقة، حيث تتكرر النزاعات العشائرية المسلحة المرتبطة بالخلافات القديمة والثأر، وسط انتشار واسع للسلاح وضعف سيطرة مؤسسات الدولة في بعض المناطق الريفية.

ولا تزال تعاني مناطق شرق سوريا من تداعيات سنوات الحرب والانقسامات المحلية، الأمر الذي يزيد من الحاجة إلى حلول أمنية ومجتمعية عاجلة لمنع تفجر صراعات جديدة تهدد الاستقرار المحلي.