نهائي الكونفدرالية.. سيف زاهر: جماهير الزمالك كلمة السر في دعم الفريق

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن جماهير نادي الزمالك تُعد من أبرز عوامل الدعم والتحفيز للفريق، مشيرًا إلى أنها تمثل قوة كبيرة داخل وخارج الملعب، وأسهمت بشكل واضح في وصول الفريق إلى المرحلة الحالية من الموسم.

وقال زاهر فى تصريحات تلفزيونية، إن جماهير الزمالك تستحق أن ترى فريقها متوجًا بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن الحالة الجماهيرية حول الفريق تُعد من أبرز المشاهد الإيجابية في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن استاد القاهرة، رغم سعته الكبيرة التي قد تصل إلى 80 أو 90 ألف متفرج، لن يكون قادرًا على استيعاب كل جماهير الزمالك، مشددًا على أن الدعم لا يقتصر على الحضور في المدرجات فقط، بل يمتد أيضًا إلى المنازل ومنصات التواصل الاجتماعي، في إطار حالة شحن معنوي مستمرة للاعبين قبل النهائي.

وأشار إلى أن الساعات الـ48 الأخيرة قبل المباراة النهائية تشهد حالة من الدعم الكبير والتشجيع المتواصل، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يشغل الفريق حاليًا سوى مباراة النهائي المرتقبة في الكونفدرالية.

وتمنى زاهر أن تُحسم البطولة لصالح الزمالك، وأن ينجح الفريق في التتويج باللقب الغالي وسط حضور جماهيري كبير في استاد القاهرة، مؤكدًا أن أي شخص لن يضيق من عدم التمكن من حضور المباراة، لأن الدعم من أي مكان يظل مؤثرًا داخل أرض الملعب.

وأكد أن جماهير الزمالك قدمت موسمًا مميزًا من الدعم، واصفًا إياها بأنها الأفضل في مصر وأفريقيا.

وشدد على أن الفريق إذا كان في أفضل حالاته الفنية والذهنية فإنه سيكون الأقرب لحصد اللقب والاحتفال به في استاد القاهرة.