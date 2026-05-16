رسالة دعم من أحمد شوبير لـ لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

أعرب الإعلامي أحمد شوبير، عن دعمه الكامل لفريق الزمالك قبل مواجهته المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن المباراة قد تكون فاصلة في تاريخ النادي.

وقال شوبير فى تصريحات تلفزيونية إن قلبه مع جماهير ولاعبي ومجلس إدارة الزمالك، مشيرًا إلى أن “90 دقيقة فقط قد تصنع فارقًا كبيرًا في تاريخ النادي”، في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها الفريق خلال هذه المرحلة الحاسمة.

وأضاف أنه يدرك حجم الضغط الواقع على كل عناصر نادي الزمالك، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المباراة النهائية، مؤكدًا أنه يتحدث “بإخلاص ومن دون مجاملة أو مجهود للتقرب من أي طرف”.

وتابع شوبير أنه يتمنى أن يفرح الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية يوم السبت، وفي الوقت نفسه سيكون سعيدًا إذا توّج النادي الأهلي بلقب الدوري يوم الأربعاء، في إشارة إلى دعمه لتألق الأندية المصرية بشكل عام.