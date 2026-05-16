شوبير يحسم الجدل: لا تفكير في إلغاء الهبوط بالدوري المصري

أكد الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه “الناظر”، أن فكرة إلغاء الهبوط في الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز غير مطروحة نهائيًا، مشددًا على أن القرار “منتهي ولا يوجد أي نقاش حوله”.

وقال شوبير إن إلغاء الهبوط “لا يوجد أي تفكير فيه على الإطلاق”، موضحًا أنه حتى في حال اجتماع جميع أندية الدوري على هذا المقترح فلن يتم تطبيقه هذا الموسم، في إشارة إلى حسم الجهات المنظمة للمسابقة موقفها بشكل نهائي.

وأضاف أن ما يتم تداوله بشأن إمكانية إلغاء الهبوط غير دقيق، مؤكدًا أن اللوائح المعمول بها ستستمر دون تغيير في هذا الملف الحساس.

وفي سياق متصل، أشار شوبير إلى أن فكرة دمج الأندية ما زالت قيد النقاش، لكنها مطروحة على نطاق محدود يشمل 4 أو 5 أندية فقط، دون توضيح تفاصيل إضافية حول الأسماء أو آلية التنفيذ.