"فرايداي".. حلم بدأ بمشاهدة عرض عالمي وتحول إلى مسرحية موسيقية تبهر الجمهور

استضاف برنامج معكم منى الشاذلي على قناة ON أبطال وصناع العرض المسرحي الموسيقي "فرايداي"، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضه على المسرح.

حلم تقديم مسرحية موسيقية

وقال أحمد البوهي، مخرج العرض، إن حلم تقديم مسرحية موسيقية بدأ معه منذ سنوات الدراسة بكلية التخطيط العمراني في جامعة القاهرة، بعدما شاهد أحد العروض المسرحية الموسيقية الشهيرة خلال رحلة عمل في نيويورك.

وأوضح البوهي أنه جلس وقتها أمام المسرح وقرر أن يخوض هذه التجربة يومًا ما، مشيرًا إلى أنه قضى سنوات طويلة يدرس كتابة المسرح الموسيقي حتى يتمكن من تنفيذ حلمه بالشكل الذي يطمح إليه.

العمارة والنص المسرحي

وأضاف أن العروض الموسيقية الحديثة تمثل نقلة مختلفة عن المسرح التقليدي، مؤكدًا اهتمامه الدائم بتطوير العلاقة بين العمارة والنص المسرحي وأداء الممثل داخل العرض.

